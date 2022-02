"Lamentable" y "patético": la respuesta de Álvarez a críticas del FA por difusión de audios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ignacio Álvarez, conductor del programa La Pecera (Azul FM), respondió a las críticas que hicieron dirigentes del Frente Amplio tras la difusión de audios que se vincularían a la denuncia de violación grupal que hizo una mujer días atrás. Dijo que estuvo "muy mal argumentado" el comunicado, así como calificó de "lamentable" y "patético" el texto.

Este miércoles, en su espacio radial, Álvarez dedicó varios minutos para responder a las críticas. Primero, leyó mensajes de la diputada Micaela Melgar (1001 - Frente Amplio) acerca del programa del martes, y luego se refirió al comunicado específicamente

Melgar había tuiteado en la mañana de ayer que lo que se escuchaba en el programa de Azul FM era "apología de la violación". Y Álvarez retrucó en forma irónica: "Hicimos apología de la violación, está bien violar, interpreta la diputada".



Además, respondió a otro tuit de la legisladora comunista en el que dijo que no darían "ningún paso en falso", ni a "dejar que en este país reine la impunidad de esta forma". Álvarez lanzó que el paso en falso "ya lo dio" al señalar que en el programa se hizo "apología de la violación".

Tendremos que analizarlo como corresponde, pero lo que acabo de escuchar en la radio es apología de la violación. — Mica Melgar (@MicaMelgar) February 1, 2022

Luego, el comunicador leyó y comentó casi todo el comunicado "firmado por un pueblo", en relación a los adherentes, añadiendo irónicamente que "no falta nadie".



Se detuvo en la puntualización que hace el texto en torno al artículo 92 de la ley 19.580 (ley de violencia de género), que dice: "El que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría".



"Me pongo de abogado del diablo mío y digo 'pa, yo difundí grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin su autorización'. Yo le escribí a ella. Me clavó el visto, no me contestó. Quise comunicarme, pero no me contestó", adujo Álvarez.

Ante la divulgación de los audios con contenido sexual en un programa radial esta mañana: pic.twitter.com/aZYZ2uYdmr — Mica Melgar (@MicaMelgar) February 2, 2022

Además, el comunicador se refirió a otra parte del comunicado, que cita el artículo 6 de la misma ley, que define lo que se considera "violencia mediática": "Toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres".



Mientras leía el artículo, se frenó y puntualizó: "No promovimos la explotación de las mujeres", y añadió: "Quizás en una interpretación también se me podría achacar esto. 'Difundiste algo donde la mujer queda expuesta y su dignidad queda afectada. Ta bien, marche preso'".



Otro de los puntos que nombra el comunicado es el horario en que se transmitieron los audios, dentro del horario contemplado de protección de menores de edad por la ley 19.307. En el numeral E del artículo 32 se establece que en esa franja horaria no podrá ocurrir la "exhibición de escenas con actos sexuales explícitos, obscenos o degradantes, o de elementos de prácticas sadomasoquistas".

Álvarez respondió que los audios fueron emitidos en "pleno horario de protección", y lanzó: "Bue, también seríamos culpables por eso" . En tanto, puntualizó que el martes de mañana hizo una "salvedad" antes de presentar los audios.



Contó que dijo ayer: "Lo que vamos a pasar ahora son escenas de fuerte contenido explícito que pueden herir la sensibilidad de los que están escuchando. Si hay niños aléjenlos".



No obstante, a continuación consideró como que "obsoleta y ridícula" la franja horaria de protección al menor, al considerar que "hoy todos los programas se suben a las redes y cualquier niño entra a internet a lo que quiere y escucha cualquier programa de radio". Agregó que "se dicen y se pasan cualquier cosa en los programas de radio en cualquier horario de protección al menor".

Sin embargo, la réplica del comunicador no quedó allí. "Dice Micaela Melgar y todos estos dirigentes del Frente Amplio que tuvimos como objetivo demostrar la culpabilidad de la víctima", expresó, y luego cuestionó: "¿Cómo puede saber cuál es mi objetivo, leen la mente los dirigentes del Frente Amplio?".

MIRA TAMBIÉN Fiscal de Corte ordenó investigación penal tras divulgación de audios en programa radial

"Mi objetivo es el que yo dije, y fue explicitado de esa manera, si lo querés creer bien y sino es problema tuyo. Es llegar a la verdad, hacer periodismo, compartir la mayor cantidad de elementos posibles para que la ciudadanía se haga una idea más acabada de lo que ocurrió acá. Eso es lo que uno intentó hacer", dijo Álvarez. "Es más, lejos de ponerla como culpable dije que ella puede ser igualmente víctima de violación", dijo.



La exposición de Álvarez continuó, y aterrizó en una parte del comunicado que señala que en su programa se "presentó la situación como una relación consensuada". "Es una conclusión a la que llegó al semiólogo que entrevistamos, perito de la Suprema Corte de Justicia. 'Acá no parece haber prima facie nada compulsivo ni hechos de violencia'. ¿Se presentó de esa manera? Bueno, es lo que se deduce de esos audios que exhibimos", explicó.



También se cuestionó en torno a las declaraciones desde el Frente Amplio: "¿Dónde se justifica la violencia hacia las mujeres? ¿Cuándo lo hicimos? Muéstrenme las grabaciones de que hicimos eso".



Álvarez también apuntó contra la afirmación de que en el programa este martes se intentó "demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación".

"Nadie intentó demostrar nada, nosotros expusimos, compartimos y dijimos que acá nada es terminante y que será la Justicia la que tendrá que laudar", respondió.



Por otro lado, cuestionó las expresiones de que la mujer se haya presentado "molesta" o "sorprendida" en los audios expuestos. "¿Esa es la interpretación que hacen los dirigentes del Frente Amplio en los audios que escuchamos?", retrucó. Y al mismo tiempo señaló: "No es lo que interpreta el semiólogo ni el perito forense que consultamos ayer, todo lo contrario".



En la misma línea apuntó contra las afirmaciones comprendidas en el texto del Frente Amplio que señalan que "se intentó generar un estereotipo en torno a la víctima para su desprestigio".



"De nuevo, son cosas que están en la cabeza de ellos", dijo, considerando que esos cuestionamientos "son opiniones".