Defensa asegura que audios muestran que no fue violación grupal; abogado de mujer dijo que "por sí solos no indican nada"

El programa La Pecera (Azul FM) difundió este martes una serie de audios, que, según el abogado de los cuatro denunciados, permiten descartar que haya existido una violación grupal como afirmó una mujer a fin de enero. En tanto, la defensa de la denunciante indicó que “los audios por sí solos no indican nada” y que corresponde analizar toda la investigación antes de sacar conclusiones.

Martin Frustraci, abogado de los cuatros indagados (tres mayores y un menor) por el caso, aseguró en diálogo con El País que "no hubo una violación y fue una relación consensuada". Además, afirmó que los audios conocidos esta mañana son del domingo 23 de enero, cuando la joven denunció la violación.

El abogado enfatizó en que los audios "sustentan" la versión de sus defendidos, así como la "prueba forense" que es parte de la causa y "otra evidencia que se va a aportar a la indagatoria".



De acuerdo a la pericia forense no fue un caso de violación, dijo Frustaci. Allí se indica, contó, que "no hay lesiones". Señaló que se identificó "equimosis en los muslos, pero de ahí a que se hable como se habló de la barbaridad de violación en manada...", expresó.



Además, dijo que el material que difundió el programa radial será aportado a la Justicia, aunque no determinó cuándo lo hará.



El abogado fue el mismo representante legal de tres jóvenes denunciados de violación en el camping Melo, de Valizas, en 2019, que fueron absueltos por la Justicia en julio de 2020. "Viví personalmente lo mismo en el caso Valizas", donde consideró "se hizo una parafernalia bárbara".



"No iba a hablar, pero hablé porque veo que se está atosigando, está circulando hasta los rostros de mis defendidos, exponiéndolos totalmente al repudio o represalia de alguno o alguna fanática", sostuvo.



El abogado busca ahora que se haga una investigación "con todas las garantías donde prime el principio de objetividad y se analice en igualdad tanto la evidencia que propone la Fiscalía como la que propone la defensa de los imputados".

"Los audios por sí solos no indican nada"

Por su parte, el abogado Juan Williman, que dirige el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y patrocina a la mujer que denunció la violación grupal, dijo a El País que los audios publicados por el programa La Pecera “no se presentaron en la carpeta de investigación” y que salieron en la “prensa” antes de ser presentados como evidencia.



El abogado sostuvo que “los audios por sí solos no indican nada” y que lo correcto es analizar toda la carpeta para estudiar en detalle y que cada equipo “saque sus propias investigaciones”.



“La investigación es más compleja” que esos audios, aclaró y dijo que le parece “poco responsable” publicarlos. También consideró “poco responsable sacar cualquier conclusión de un comentario de una amiga (que habló en el programa radial). No tiene nada que ver con el episodio en sí”, añadió.



En tanto, Williman explicó que la carpeta es reservada “porque la propia ley de violencia de género así lo establece”, y hasta no estar completa no sacarán “conclusiones”: “Las garantías estarán cuando se analicen todas las pruebas”, acotó.