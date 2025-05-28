Noelia Etcheverry, conductora de Canal 10, y una extraña fobia que enmudeció a todos al aire: "Me da vergüenza"

Redacción El País

En una entrevista distendida y llena de momentos graciosos, Noelia Etcheverry se animó a una confesión que descolocó a todos. Invitada al programa De ida y vuelta (TV Ciudad), la conductora de La Voz Uruguay, La Voz Kids y Sonríe (todos por Canal 10) participó de una consigna en la que se les pedía a los invitados compartir algún miedo “ridículo” o vergonzoso.

Yamandú Cardozo, uno de los conductores del ciclo, decidió romper el hielo y reveló que le da mucho miedo la gente con paraguas los días de lluvia y también estornudar arriba del escenario, cuando canta con su murga Agarrate Catalina.

Lo que nadie se vio venir era que Noelia revelara una fobia tan inusual como personal: el miedo a los globos inflados.

“En un momento me dio mucha vergüenza, ahora me río”, confesó con su característico humor. “No tengo recuerdos de qué pasó. Me habrán reventado un globo en la cara, algo me pasó”, comentó acerca de este miedo irracional.

La sorpresa fue general, pero encontró rápidamente un aliado impensado: Pablito Silvera, otro de los conductores del programa, dijo compartir la misma fobia. Chocaron palmas, se abrazaron y bromearon sobre la extraña coincidencia.

“Es el miedo a la posibilidad de que explote, y me va a agarrar desprevenido”, explicó él. “Todo el tiempo", confirmó ella, feliz de no sentirse sola.

La fobia de Noelia Etcheverry que despertó carcajadas

Noelia Etcheverry junto a Pablito Silvera en el programa "De ida y vuelta", por TV Ciudad. Foto: captura de pantalla de Youtube

La comunicadora detalló que ni siquiera puede inflar un globo y que le cuesta manejar la situación cuando su hija pequeña, Olivia, quiere jugar con uno. “Mi hija me muestra el globo y le digo: ‘Andá con papá’”, relató entre risas.

“Hace poco trajo uno de un cumpleaños y me explotó en casa, yo a los gritos. Mi hija de cuatro años me miraba como diciendo: ‘¿Qué le pasa?’ Te pido mil disculpas, mi amor”.

Incluso relató una experiencia en televisión: “Una vez fui al programa Escape Perfecto Famosos y pregunté: ‘¿Es el de los globos?’ Me puse nerviosa y pensé, 'si ese me muero'. No lo dije antes porque no me animé. Por suerte no era”.

Guillermo Peluffo, que también estaba invitado al programa que se graba en un ómnibus, quiso saber si le daban miedo todos los globos o solo algunos. “¿No importa el color o el tamaño?”, preguntó el líder de Trotsky Vengarán, provocando una carcajada general.

“No puedo inflarlos. Es el globo inflado, de solo verlo”, explicó Noelia, y cerró el divertido momento aclarando que los de helio no le generan temor porque “esos no revientan”.