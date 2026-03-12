Niño cautivó con su baile al público en la Patria Gaucha al subir al escenario con la banda Ke personajes

La tradicional Fiesta de la Patria Gaucha vivió en su apertura el último sábado un debut que dio que hablar: fue la primera presentación del grupo entrerriano Ke Personajes en el histórico escenario de Tacuarembó, durante la primera noche de espectáculos del festival.

La banda liderada por Emanuel Noir dejó uno de los momentos más comentados de la jornada cuando el cantante invitó a un niño del público a subir al escenario. El pequeño se animó a bailar y cantar junto al artista, mientras miles de personas acompañaban desde el predio. La escena, cargada de espontaneidad, se volvió rápidamente viral en redes sociales.

"Qué genio", "Ese niño tiene todo el swing", "un grande"... fueron algunos de los comentarios al video que fue compartido por las mismas redes oficiales de la banda y del artista Emanuel Noir.

"Goce y baile, si para eso vino. Gracias Tacuarembó, Uruguay, por tanto amor", escribió el artista junto a las imágenes.

La fiesta criolla, uno de los eventos más emblemáticos del calendario tradicionalista uruguayo, se extenderá hasta este domingo. Y el próximo fin de semana la música continuará en el predio de la Laguna de las Lavaderas, donde están anunciadas las presentaciones de Lucas Sugo y The La Planta, dos de los artistas más convocantes de la escena popular.