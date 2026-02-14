El pasado sábado en este diario, bajo el titulo “Taquilla y tradición” la organización de la Fiesta de la Patria Gaucha ha sido criticada por “el camino” de la misma, afirmándose “que hoy, gran parte del atractivo de la fiesta se concentra en el escenario artístico”.

Nuestro texto, más allá de una respuesta, es comunicar y puntualizar para aquellos que no la conocen y se sientan desinformados sobre este evento, que representa la mayor expresión de la cultura en la cuenca gaucha, única en su formato por la reconstrucción y revalorización de esa cultura y de las comunidades rurales de la región.

En esta Fiesta destella la puesta en valor del “Mundo Gaucho” y de su cultura identitaria en todo su expresión. Son nueve días, desde la mañana temprano hasta pasada la media noche, donde se exponen en un todo compacto, de día y de noche, la versatilidad de experiencias camperas, partiendo de una excelente manifestación del arte autóctono con el aporte de la reconstrucción de época a través de varias competencias entre treinta sociedades del centro norte del país, en las cuales se distingue las experiencias empíricas de los campamentos y fogones, firme “marca” que fortalece y caracteriza al acontecimiento.

Verdadero rescate de memoria colectiva y de identidad, “museo vivo” donde trabajan y conviven los miembros de los conglomerados participantes para ofrecer con orgullo la obra levantada con dedicación y mucha voluntad. Son cuadros de época, emulando escenas de más de cien años, donde el emprendimiento constructivo requiere el esfuerzo mancomunado de los aparceros y paisanos, quienes previamente han investigado y recogido materiales y componentes típicos para la ornamentación. Demuestra esa actitud la vigencia de las comunidades rurales, solidarias, socializadas y comprometidas en exhibir su forma de vida rural.

Treinta sociedades criollas compitiendo parar ganar el Premio Mayor, participando sus integrantes en forma colectiva para lograr los puntos para su colectividad, sustituyendo la tradicional lucha individual por premios personales. La valorización del criollo originario, la exaltación del gaucho y de sus tradiciones rurales, incluyendo lenguaje, estilo de vida, pilchas criollas (vestimentas y aperos) y forma de encarar el trabajo.

Es una muestra de la recuperación y valorización de los oficios rurales, muchos de ellos en vía de extinción, ejemplo de ellos esquiladores (varios de ellos contratados para sustituir los extinguidos en España), o quienes se encargan de los herrajes de los equinos (muchos emigrados para cubrir ese trabajo en países árabes).

Requiere menciones especiales el tradicional “Concurso Nacional de Guasquería” en su 15a. edición, relevante convocatoria para poner en valor un arte ancestral del área rural; la 5ta. demostración “Del Vellón al Telar”, muestra de un antiguo oficio, trabajo manual en lana cruda, con su corolario importante “Concurso de ponchos de lana cruda” en su tercer prueba anual y también la 2a. expo internacional de platería criolla.

La reconstrucción de la antigua culinaria y sus sabores criollos, con una recuperación de las viejas recetas de nuestras abuelas, participando activamente la familia, mujeres, niños y adolescentes en las diferentes categorías, con más de veinte años de exitosas competencias.

La esencia del juego criollo, de las jineteadas y destrezas criollas, deporte nacional, en una gran expresión popular con suma atracción para visitantes y turistas, al igual del desfile gaucho más extenso del país, con unos cinco mil jinetes y equinos, al cual están integrados mujeres y niños, es decir la familia gaucha.

La transcendente innovación en la Misa Criolla, en la cual las ofrendas de las sociedades criollas están acompañadas por las décimas de reconocidos payadores nacionales.

Y finalmente, en el rubro de escenarios, que son varios, el rescate y fortalecimiento de la música foclórica y los diversos estilos de las danzas típicas, donde el “periconazo” en el acto de inauguración del evento permite que aproximadamente 250 parejas bailen la música más típica del Río de la Plata. Y aquí debemos insitir en la prioridad al folclore regional, pues de los 59 números artísticos que el programa oficial indica, el 75% son artistas de música folclórica o bailes con danzas típicas.

Es evidente pues, que quien hace las críticas no tiene conocimiento cabal de lo que es y significa la fiesta y tampoco ha dispuesto tiempo para leer detalladamente el programa oficial informativo del evento.

* Ideólogo del evento. Director de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Tacuarembó. Integrante de la Comisión Organizadora.