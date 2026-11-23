El periodista Ignacio “Nacho” Álvarez reveló este lunes en La Pecera (Azul FM) que no votó en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), celebradas el domingo. El comunicador explicó que pasó el fin de semana en Punta del Este y que, cuando emprendió el regreso a Montevideo, se encontró con un intenso tránsito que le impidió llegar a tiempo a su circuito electoral.

Álvarez estuvo durante el fin de semana en el principal balneario esteño, donde reside su novia, Melissa. Aunque tenía previsto regresar para cumplir con su obligación cívica, los tiempos no jugaron a su favor.

“Había mucho tráfico y vi que no llegaba”, relató al aire de su programa radial. Finalmente, no consiguió llegar a Montevideo antes del cierre de las mesas de votación, previsto para las 19:30.

Urna durante las elecciones BPS. Foto: Archivo El País.

Lejos de dramatizar la situación, el periodista abordó el episodio con su habitual estilo descontracturado y reconoció que ahora deberá afrontar las consecuencias económicas de su ausencia.

“Estoy esperando que me llegue la multa”, expresó. Y añadió, con resignación: “Voy a tener que garpar”.

El conductor explicó que le correspondía votar en representación del orden de las empresas, uno de los sectores que elige representantes para integrar el directorio del BPS.

Álvarez también cuestionó el carácter obligatorio de estas elecciones, que calificó como “ridículamente obligatorias”.

A propósito de las sanciones económicas, mencionó que las multas podían ir desde unos 1.900 pesos para los trabajadores hasta aproximadamente 38.000 pesos para las empresas, aunque aclaró que los montos dependían de cada situación.

En su caso, señaló que había consultado con su contador y que este le había indicado que la cifra a pagar sería inferior a la que inicialmente imaginaba.

“Me dijeron que últimamente la Corte Electoral no estaba cobrando las multas. No sé”, deslizó, dejando planteada la duda sobre si finalmente tendrá que desembolsar dinero por no haber concurrido a votar.

De esta manera, el periodista convirtió su ausencia en las urnas en una anécdota radial que también le sirvió para expresar su desacuerdo con la obligatoriedad de las elecciones del organismo previsional.