Murió Rita, la madre de El Reja: su sentida despedida y el conmovedor regalo que le había hecho el cantante

Este martes, El Reja compartió con sus seguidores la noticia más difícil: Rita, su madre, falleció en las últimas horas tras batallar contra una larga enfermedad. El artista, que había mostrado la intimidad de los dos mientras daban pelea con su afección, compartió una breve y sentida despedida en sus redes sociales y expresó: "Gracias, sos y serás la mejor persona que conocí que más voy amar en esta vida".

Cochi, como la apodaba El Reja, fue un pilar fundamental en la transformación de Jorge Rodríguez en uno de los principales cantantes de cumbia del país. Apoyó sus sueños musicales desde muy temprano, incluso cuando de adolescente le planteó que no quería ir más al liceo para dedicarse íntegramente a hacer canciones.

También fue clave en la contención del artista cuando su padre, Jorge Rodríguez, un empresario mayorista, fue asesinado por delincuentes en el Géant en 2014. La carrera del cantante explotaría un tiempo después.

"No hay palabras porque ya te dije todas. Te vamos a extrañar mucho amor de mi vida. En paz descanses mamá. Tierna y guerrera. Gracias, sos y serás la mejor persona que conocí que más voy amar en esta vida. Cochi", fue la despedida que le escribió El Reja, quien antes le había hecho el regalo más emotivo: una canción.

Tres días atrás, el artista sorprendió al estrenar en redes un tema dedicado a su mamá, pero anunció que no era una canción de su festivo alter ego artístico, sino de Jorge. Acompañó los versos con un video con tiernas imágenes de toda su vida juntos.

En setiembre, cuando El Reja festejó sus 15 años de carrera, Rita subió al escenario para compartir un momento muy especial con él. Hoy, en sus historias de Instagram, el cantante escribió: "Agradezco a la persona que le dijo a mi mamá que subiera, porque nos dejó el mejor recuerdo del mundo".

En 2021, ambos compartieron una instancia en el programa Cena con mamá, de Hugo Soca para Canal 4, y allí el artista le leyó una carta que terminó con los dos entre lágrimas. "Me cambiaste a tres colegios distintos porque para vos el problema eran las escuelas y no yo. Me apoyaste al extremo y finalmente aprendí, gracias a vos, a confiar en mí (...) Cuando murió papá tuve que darte la peor noticia de mi vida y te sobró espalda para consolarnos. No sé de dónde sacas tanta fuerza, no sé cómo tenés tanto para dar a los otros", le escribió.

La letra de la canción que Jorge (El Reja) le hizo a su madre

Te conocí una mañana del 94

Era 9 de mayo y vos estabas a mi lado

Los años pasaban y vos te quedabas

Yo no entendía, pero me enseñabas

A daro todo a cambio de nada

Tierna y guerrera, mi compañera

Si estoy mal vos sos la primera

Estás en las malas, estás en las buenas

Te llevo conmigo la vida entera

Si ahora tengo que cuidarte yo

Ojalá lo haga como vos

Si por vos llegué a este mundo

Cochi sos mi eterno amor

Si ahora tengo que cuidarte yo

Ojalá lo haga como vos

Si por vos llegué a este mundo

Cochi sos mi eterno amor

Quiero escuchar tus historias

Cómo conociste a papá

Y aunque él ya no está

Es otro que te va a cuidar

Si ahora tengo que cuidarte yo

Ojalá lo haga como vos

Si por vos llegué a este mundo

Cochi sos mi eterno amor