Murió el padre de Pichu Straneo: la conmovedora despedida del humorista y el mensaje de Racing a la familia

Pichu Straneo atraviesa un momento de profundo dolor familiar. El humorista uruguayo despidió públicamente a su padre, Oscar "Pocho" Straneo, fallecido en las últimas horas, con una serie de emotivos mensajes publicados en sus redes sociales, donde lo recordó como un hombre "sumamente alegre y jodón" y le agradeció por la crianza que le dio.

El primero de los mensajes fue compartido por el sábado en Facebook, donde el actor y humorista publicó una serie de fotos y videos junto a su padre para recordarlo. "Así te quiero recordar viejito querido, como eras vos, sumamente alegre y jodón, como me criaste rompiendo siempre los huevos y buscando siempre la alegría. Gracias por tanto. Pa, mamá te espera contenta", escribió.

Horas más tarde, también publicó una historia de Instagram para dedicarle otro mensaje. Allí compartió una fotografía de su infancia en la que aparece en brazos de su padre, acompañada por la canción "Tiernamente amigos", de Jairo. "Cuánto te voy a extrañar, loquito. Te amé, te amo y te amaré toda mi vida. Gracias, papi querido, por tanto. QEPD", expresó.

Las muestras de apoyo no tardaron en llegar. El domingo, Racing Club de Montevideo —institución de la que tanto Pocho como Pichu eran reconocidos hinchas— publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales. "De parte de toda la institución, enviamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Pocho Straneo, padre de Pichu Straneo. Les enviamos un fuerte abrazo a él y toda su familia. QEPD", expresó el club.

El humorista respondió al saludo con un breve y sentido mensaje de agradecimiento. "Mil gracias, querido cuadro de mi corazón", escribió junto a un emoji de corazón rojo.

En 2021, en una entrevista en el programa Los Mammones, Straneo le contó a Jey Mammón que fue su padre quien comenzó a llamarlo de esa manera apenas nació. Según relató, al verlo por primera vez comentó que era "muy peludo" y dijo que parecía "un pichicho". Con el paso del tiempo, el sobrenombre se transformó primero en "Pichicho" y luego quedó reducido simplemente a "Pichu", nombre con el que desarrolló toda su carrera artística.

Straneo, quien vive en Argentina desde hace más de tres décadas, tiene una intensa actividad profesional en Buenos Aires. Actualmente integra el elenco de Anastasia, el musical, que se presenta en el Teatro Astral de la calle Corrientes; participa de La Peña de Morfi, el clásico programa de Telefe; y es uno de los conductores de La Gambeta, el ciclo humorístico de Olga que comparte con Yayo Guridi, Eber Ludueña y otras figuras.