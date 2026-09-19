Multaron a comunicador experto en tránsito e hizo fuerte descargo: "Es carísimo lo que te cobran"

El comunicador Diego Ibáñez, conocido por abordar habitualmente temas vinculados al tránsito y la seguridad vial en sus redes sociales, quedó esta vez del otro lado de la historia: recibió una multa por estacionamiento tarifado en el Centro de Montevideo y decidió hacer público su descargo.

Ibáñez relató en un video que había dejado su vehículo estacionado durante la noche en una zona donde el sistema tarifado funciona entre las 10:00 y las 18:00. Al comenzar el horario de cobro, sin embargo, olvidó activar el estacionamiento y el vehículo quedó en infracción.

Según contó, los inspectores lo multaron a las 10:43. El comunicador recién recordó que debía pagar el estacionamiento cerca de las 11:00 y adquirió entonces el ticket correspondiente para permanecer en el lugar hasta las 18:00.

La sanción, explicó, ronda las 2 UR y supone un desembolso cercano a los 4.000 pesos. Fue principalmente el monto lo que motivó su malestar y su decisión de presentar un reclamo ante la Intendencia de Montevideo.

"Me genera molestia el hecho de que, por más de que uno quiso respetar, lo multaron igual", expresó Ibáñez, quien reconoció de todos modos que formalmente había cometido una infracción.

Su publicación generó varias respuestas de usuarios que le señalaron precisamente ese punto: independientemente de la intención posterior de pagar, el vehículo estuvo estacionado sin ticket durante parte del horario tarifado.

Estacionamiento tarifado. Foto: Archivo El País

Ibáñez respondió que es consciente de que tiene pocas posibilidades de que prospere su apelación. Según explicó, existe un margen de cinco minutos luego de constatada la infracción para adquirir el ticket y evitar que la multa quede firme. En su caso, transcurrieron alrededor de 20 minutos entre la sanción y el momento en que activó el estacionamiento.

"No es que ahora hay que joderse porque cometiste la infracción. Es una multa que te cobran carísimo", cuestionó.

El comunicador puso el foco especialmente en la diferencia entre el costo habitual del servicio y el de la sanción. "Media hora son 26 pesos, pero la multa es de 4.000. No solamente pagué siete horas ese día de estacionamiento tarifado, sino que aparte una multa de 4.000 pesos", sostuvo.

A pesar del reclamo, Ibáñez admitió que conoce las reglas y que no tiene un argumento legal contundente para conseguir que la sanción sea anulada. "Sé que no me van a sacar la multa", reconoció.

Su planteo, aclaró, apunta más al valor de la penalización que a negar la infracción. "No fue la idea infringir esa norma. Las cosas están así como están, yo lo conozco y lo sé", expresó.

Finalmente, insistió en que considera desproporcionada la sanción para este tipo de faltas. "Me parece excesivo el precio, más que nada cuando se trata de estacionamiento tarifado", concluyó.