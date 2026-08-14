Moria Casán defendió a Natalia Oreiro por una vieja polémica y apuntó contra Pampita: “Le agarran histerias”

En plena promoción de su serie biográfica, que llegó este viernes a Netflix, Moria Casán visitó El Ejército de la mañana (Bondi) y dejó varios titulares. Entre ellos, se metió en la polémica que desde hace años enfrenta a Natalia Oreiro y Pampita Ardohain y no dudó en tomar partido por la actriz uruguaya.

Oreiro también atraviesa días de exposición mediática por el estreno de Yo, Narciso, la película que protagoniza junto a Adrián Suar, y por sus recientes apariciones televisivas. En la mesa de Mirtha Legrand hizo comentarios políticos que incluso provocaron una respuesta del presidente argentino Javier Milei. Pero fue su vieja historia con Pampita la que volvió a aparecer durante la entrevista a Moria.

La tensión entre ambas se remonta a 2015, cuando Oreiro y Benjamín Vicuña protagonizaron Entre caníbales y comenzaron a circular rumores de un supuesto romance entre los actores. En ese momento, Vicuña estaba en pareja con Pampita.

Una década después, el tema volvió a quedar sobre la mesa. Pampita fue invitada al primer programa de la nueva temporada de PH (Telefe), donde habló sobre el impacto que tuvo la exposición mediática en sus relaciones. Luego, ante las cámaras de LAM (América TV), cuestionó el tratamiento que reciben las mujeres en los programas de espectáculos y aseguró que no existe “la misma calidez” que con los hombres.

Sobre el final de la nota, el cronista le contó que habían estado con Oreiro y que le habían preguntado si compartiría un piso con ella. Pampita evitó referirse a la uruguaya y se despidió con un beso: “Me tengo que ir a trabajar, así que les mando un beso gigante a todos y hasta acá llegamos”.

Ya en el piso de LAM, Ángel de Brito recordó que el tema de Oreiro es uno de los que incomoda especialmente a Pampita. Aunque la infidelidad nunca fue confirmada, el episodio quedó instalado en el historial mediático de la modelo, e incluso hizo referencia a una actriz con la que aseguró que no trabajaría.

Pampita en la playa de Punta Cana. Foto: Instagram @pampitaoficial

Moria tomó partido por Natalia Oreiro

Con ese contexto sobre la mesa, Pepe Ochoa aprovechó la entrevista a Moria para preguntarle directamente por la opinión de Pampita sobre Oreiro. “¿Viste que para Pampita no es divina?”, le planteó.

“Bueno, pero Natalia es una dama”, respondió Moria, que enseguida explicó qué quería decir con esa definición. Para la diva, Oreiro se caracteriza por mantener siempre las formas: “Es una equilibrada, no tiene ni altos ni bajos, no se le mueve ni un pelo”, señaló.

Y entonces llegó el dardo a Pampita: “A Pampita le agarran histerias, empieza a gritar y se saca”.

Moria también destacó la actitud de Oreiro durante sus recientes apariciones públicas y, en particular, al referirse a sus polémicos comentarios políticos en el programa de Mirtha. “Lo hizo sin gritos y sin sulfurarse”, sostuvo. Y remató con una de sus frases: “No hay histeria, hay histrionismo”.

Pepe Ochoa también le recordó que, cuando el cronista de LAM le preguntó a Oreiro por Pampita, la uruguaya simplemente subió la ventanilla y se fue.

“¿Qué va a decir? Ella está casada. “Suponete que haya habido un crush con Vicuña, aunque no se haya acostado, haya habido ese platónico que todos tenemos cada vez que hacemos algo con alguien”. “En las filmaciones todo el mundo un poco se enamora de alguien”, agregó.

Cuando Pepe le preguntó si, en todo caso, Pampita debería enojarse con Vicuña y no con otra mujer, Moria volvió a ser contundente. “Ella es así y suele defender a los hombres”, opinó.

Finalmente, cuestionó la manera en que Pampita idealizaría la pareja y la familia: “Ella sueña con tener una familia, la romantiza y quiere estar con el hombre aunque sea fingiendo que están bien, para demostrar que el sueño de ella es el ideal, o el ideal para el afuera, porque nunca se le cumple”.