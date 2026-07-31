Martín Sarthou sorprendió a Victoria Zangaro con un romántico video por su cumpleaños y así reaccionó ella

Martín Sarthou volvió a hacer gala del romanticismo que suele mostrar en sus redes sociales y este 31 de julio sorprendió a Victoria Zangaro con una emotiva dedicatoria por su cumpleaños número 56.

El periodista, que esta semana había sido noticia por perder una apuesta con Richard Galeano luego de que aparecieran imágenes suyas alentando a Eunice Castro en la tribuna de Showmatch en 2008, dejó de lado esa divertida polémica para centrar la atención en un motivo mucho más especial.

"Soy tu fan. Que tengas un día increíble", escribió en su cuenta de Instagram junto a un video de un minuto y medio musicalizado con dos clásicos: "Can't Help Falling in Love", de Elvis Presley, y "Sweet Child O' Mine", de Guns N' Roses.

El clip reúne imágenes de distintas etapas de la vida de la conductora de Desayunos Informales (Canal 12): aparecen recuerdos de sus años como modelo en las pasarelas, escenas al aire en televisión, viajes, paseos, momentos con su perro Wilson, bailes, recorridas en bicicleta y hasta una tierna postal del día en que ambos dieron el "sí".

La publicación rápidamente se llenó de saludos y mensajes para Zangaro. Entre ellos apareció el más esperado: el de la propia homenajeada, que le respondió con una frase tan cariñosa como la dedicatoria de su esposo. "Yo gusto tuyo tanto tanto", escribió.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2009, cuando coincidieron conduciendo un evento. Antes de dar el primer paso, Sarthou consultó al maquillador Leonel Aita Musi, amigo de Zangaro, para asegurarse de que ella ya estaba separada. Al confirmar que así era, se animó a escribirle.

La primera cita fue en un cine del Centro. Querían pasar desapercibidos, pero ocurrió todo lo contrario. Años después recordaron entre risas que eligieron una película de Pedro Almodóvar que arrancaba con una escena de alto voltaje, lo que volvió aquel encuentro todavía más incómodo y divertido.

Tres años después, en abril de 2012, llegó el casamiento. Años más tarde, se supo que esa jornada también había sumado una anécdota memorable: camino a la ceremonia, Zangaro fue detenida por un policía en Ruta 5 por una infracción de tránsito. Al explicarle que iba rumbo a su boda, el oficial decidió perdonarle la multa y la dejó seguir viaje. Sarthou recordó esta historia en Instagram, cuando celebraron los 13 años de matrimonio, como una nueva muestra de que a esta pareja nunca le faltan las risas.