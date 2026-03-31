Liza Minelli dijo que Lady Gaga la trató "como si fuera idiota" en los Oscar 2022 y apuntó contra los premios

Hay estrellas de cine que construyen una carrera pasando de figurantes a actores de reparto para luego ser protagonistas en la pantalla grande. También está el caso de Liza Minelli, quien ha sido estrella desde la cuna y cuya primera aparición fue, siendo bebé, en los brazos de Andrew Barkin al final de La novia incógnita, de 1949.

Con motivo de sus 80 años, cumplidos el 12 de marzo, la ganadora del Oscar a mejor actriz por Cabaret publicó sus memorias, Kids, Wait Till You Hear This! (cuya traducción sería "Chicos, esperen hasta que escuchen esto"), en las que habla de sus cuatro matrimonios, sus variadas adicciones y sus 11 años sobria, pero también de una aparición junto a Lady Gaga que todavía le molesta.

A cuatro años de la ceremonia de los Premios Oscar de 2022, Minnelli rompió el silencio sobre lo que sería una noche de celebración por los 50 años de la película de Bob Fosse que ganó ocho estatuillas en 1973. Sin embargo, según ella, ,la gala se convirtió en un momento de "incomodidad".

La actriz y cantante apuntó contra los premios al afirmar que si bien en esa época sufría dolores de espalda, los organizadores la obligaron a aparecer en el escenario en silla de ruedas en contra de su voluntad para presentar el galardón más importante: el de mejor película. En aquella ocasión, junto a Lady Gaga, anunció la victoria de Coda, aunque no la pasó bien ya que no podía leer bien el teleprompter. Además, si bien se recibió como uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, criticó la actitud de su colega.

Lady Gaga y Liza Minelli en los Oscar 2022. Neilson Barnard/AFP fotos

"Lady Gaga era mi copresentadora y dijo que si no obedecía, ella no subiría al escenario conmigo. Acepté. Antes, me preguntó el nombre de la película homenajeada, como queriendo comprobar mi memoria. Como si fuera idiota. Me trataron fatal en una de las noches más importantes de mi vida. Puedo perdonarlo, pero no lo olvidaré nunca. De camino a casa pensé: tengo que contar mi verdad, toda mi historia", dijo Minelli en el libro a la hora de referirse al incidente.