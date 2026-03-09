Liza Minelli cumple 80 años y acompaña el festejo con un libro sobre sus historias de amores y adicciones

Este jueves 12 de marzo, Liza Minnelli celebrará su cumpleaños número 80. Dos días antes, o sea mañana, lanzará una autobiografía que lleva gestando hace un par de años.

Kids, wait till you hear this! (“Chicos, esperen a escuchar esto”) es el título del libro de 448 páginas, donde la actriz y cantante repasa su intensa vida, romances, carrera y lucha contra las adicciones.

Cuando anunció la publicación hace dos años, Minnelli dijo que quería escribir su propia versión de su historia porque los documentales sobre su vida no lo habían hecho bien.

En el libro, cuenta que la idea empezó a desarrollarla tras sufrir lo que llama una humillación en la entrega de los premios Oscar de 2022, cuando, cuenta, fue obligada a salir al escenario a presentar el premio a Mejor Película en una silla de ruedas junto a Lady Gaga, a quien acusa de haberla tratado “como una idiota” tras bambalinas, haciéndole preguntas para confirmar que su memoria aún funcionaba.

“Me sentí muy herida por esta joven”, escribe y cuenta que de vuelta a su hogar tras la ceremonia, empezó a considerar seriamente escribir su autobiografía.

“Estoy segura de que hay muchas personas ansiosas de sacar dinero de la vida de Liza Minnelli, igual que hicieron con mi mamá y mi papá”, dice. “Lamentablemente, mis padres nunca pudieron aclarar las cosas por sí mismos, pero yo sí”.

El libro es una mirada cándida y sin tapujos de su vida. Parte importante de su historia abarca su relación con su madre, la actriz Judy Garland, de quien dice que nadie la fascinaba más. “Dicen que era una mala madre, que bebía mucho, tomaba muchas pastillas e ignoraba a su familia. Lo he dicho muchas veces a lo largo de los años, y lo diré nuevamente, fuerte y claro: Mamá me amaba con pasión, y hasta hoy yo la amo igual”.

Y añade: “Ella amaba a Papá (el director clásico de Hollywood, Vincente Minnelli) cuando se casó con él, pero aprendieron a no quererse”.

Relata que fue tras la muerte de Garland en 1969 por una sobredosis que comenzó su propia adicción, cuando un médico le recetó un ansiolítico para ayudarla a relajarse antes del funeral.

“Gatilló algo terrible en mí”, dice, refiriéndose a sus décadas de adicciones. Sin embargo, en el texto también cuenta que lleva 11 años sobria, lo que considera su “mayor victoria personal”.

Minnelli repasa también sus varios romances, incluyendo a su primer marido, el músico australiano Peter Allen, al que llama “el amor de su vida”, incluso luego de que descubrió que era homosexual; al coreógrafo Bob Fosse, al director Martin Scorsese, mientras filmaba “Cabaret” y “New York, New York”, respectivamente, y al actor Peter Sellers, a quien describe como “completamente esquizofrénico”.

Sus palabras más duras las reserva para el productor David Guest, su cuarto y último marido: “Este idiota no debió ser nada más que un feo obstáculo en el camino”.

También repasa su amistad con la princesa Diana y algunos de sus roles más populares, recordando con especial cariño su paso por la serie Arrested Development, creada por el director Ron Howard, a quien había cuidado cuando era un niño. Minelli aparece en “Queen for a day” el capítulo ocho de la segunda temporada de la seria; está en Netflix.

“Si me están imaginando en una mecedora, mirando hacia atrás con nostalgia, piensen de nuevo. A días de cumplir 80, sigo en el juego. Recibí el cuerpo de una bailarina que está cada vez más débil, pero un gran corazón y una voluntad de vivir tan fuerte, que no sé de dónde viene”, reflexiona.

Minelli, uno de los grandes nombres de la cultura occidental de su tiempo, actuó tres veces en Uruguay: un lluvioso 12 de octubre de 1995 en el estacionamiento del Punta Carretas Shopping y dos veces en el Enjoy de Punta del Este (por entonces el Hotel Conrad) el 15 de junio de 2007 y el 13 de marzo 2009.

