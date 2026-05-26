La increíble anécdota de Javier Díaz con Alberto Sonsol en plena transmisión de un partido

La radio en los años ’90, sin celulares ni WhatsApp, tenía un ritmo vertiginoso. En ese contexto, el relator uruguayo Javier Díaz Gamba recordó una anécdota insólita que protagonizó junto al fallecido periodista Alberto Sonsol durante una transmisión de básquetbol por Radio Universal.

El episodio fue relatado en una entrevista íntima con el ciclo Un mundo de sensaciones, conducido por Sebastián Martínez en Topic y El Espectador Deportes. Allí, Díaz repasó distintos momentos de sus 35 años de carrera, pero uno de los recuerdos más impactantes tuvo como protagonista a Sonsol y una falsa alarma que terminó convirtiéndose en una historia imborrable entre ambos.

Según contó, el hecho ocurrió entre 1993 y 1994, cuando él recién comenzaba en las transmisiones deportivas. “Sería mi tercera o cuarta transmisión”, recordó. Mientras Sonsol relataba un partido de básquetbol en una cancha abierta del Parque Central junto a Rubén Vázquez y Óscar Avero, Díaz se encontraba en estudios haciendo información complementaria.

En plena transmisión, el operador de la radio se acercó con un mensaje alarmante: alguien había llamado para avisar que el padre de Sonsol había sufrido un infarto. Sin teléfonos celulares ni otra forma inmediata de contacto, le pidieron a Díaz que se lo comunicara al aire.

“¿Cómo hago esto?”, recordó haber pensado. “Estaba recagado”, confesó entre risas y vergüenza, más de 30 años después.

01.09.2017 Javier Diaz, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Finalmente, abrió el micrófono y llamó a Sonsol en plena transmisión. "Alberto", "Alberto", reiteró. El relator interrumpió el relato y comenzó a preguntar qué sucedía. "¿Qué pasa, Díaz?", preguntó Sonsol. “Comuníquense urgente con la radio”, atinó a decir Díaz primero, intentando no dar la noticia de forma abrupta, pero luego le adelantó que algo sucedía con su padre.

“¿Qué pasó con mi padre?”, insistió Sonsol. “Un infarto”, terminó diciéndole Díaz frente a todos los oyentes.

La reacción fue inmediata. Sonsol abandonó el relato, mientras Óscar Avero tomó la posta de la transmisión. Minutos después, sin embargo, llegó la aclaración: el padre del periodista estaba bien. Todo había sido una falsa alarma o, posiblemente, una broma pesada hecha al operador de la emisora.

Con el paso del tiempo, el episodio quedó como una anécdota entre ambos. La historia tuvo un inesperado cierre tres décadas más tarde. Cuando finalmente falleció el padre de Sonsol, Díaz le escribió un mensaje de condolencias con solemnidad. La respuesta del comunicador fue inesperada: “Pensar que la viste venir hace 30 años”, le contestó Sonsol. “Le dije: ‘No, hijo de puta, no me podés decir esto en este momento’”, recordó Díaz entre risas.

Para el relator, aquella respuesta resumía perfectamente cómo era Sonsol: rápido para el humor, espontáneo y dueño de una personalidad arrolladora que dejó huella en la radio y la televisión uruguaya.

En la misma entrevista, Díaz también repasó otros hitos de su carrera, como su experiencia durante el Mundial de Estados Unidos 1994, el histórico primer gol transmitido por Tenfield en 1999 y su defensa de la independencia profesional en el periodismo deportivo.