La figura de Canal 4 que vendía autos y entró a "Telenoche" tras colarse en un casting

Antes de convertirse en la cara del Maxi Móvil y llegar a tener su propio programa en Canal 4 —los sábados a las 20.30—, Maxi Peña llevaba una vida muy distinta. Trabajaba como vendedor de autos durante el día y, por las noches, hacía periodismo en La Red, donde dio sus primeros pasos frente a cámara.

Invitado a Hacemos lo que podemos (Undertake Media), el comunicador repasó el camino que lo llevó a la televisión y reveló que su salto delante de cámara en Canal 4 se dio gracias a un acto de atrevimiento.

Recordó que ingresó al canal ubicado en la calle Paraguay hace seis años como asistente de dirección y en el área de operaciones, junto a Federico Isleas. En paralelo seguía vinculado a La Red, donde comenzó haciendo zócalos y luego pasó a la producción del informativo.

Fue justamente allí donde tuvo su primera oportunidad inesperada frente a cámara. "La titular no estaba, la suplente no estaba y la otra suplente tampoco. A 20 minutos de arrancar me llamó el gerente y me dijo: 'La producción la hiciste vos, los pisos los sabés vos, salís vos'", recordó entre risas. Llamó a su esposa para que le llevara un saco, se maquilló como pudo y debutó como conductor.

Aunque hoy el público lo identifica con el Maxi Móvil, aseguró que nunca imaginó convertirse en movilero ni mucho menos conducir un programa propio. De hecho, durante la pandemia ya había tenido un ciclo diario en La Red donde presentaba videos y leía mensajes de la audiencia. "No tenía el nombre de Maxi Móvil, pero sí la esencia de lo que hago hoy", resumió.

Maxi Peña fue invitado a "Hacemos lo que podemos". Foto: captura de pantalla de YouTube

El gran giro llegó cuando trabajaba detrás de cámaras en Canal 4. Telenoche preparaba un casting para un nuevo proyecto y buscaba una figura femenina. Como era el encargado de gestionar los recursos técnicos en la oficina de operaciones, aprovechó la ocasión para hacer un pedido inesperado.

"Les pregunté: '¿Lo puedo hacer yo?'. Me dijeron que buscaban una mujer", contó. Sin embargo, insistió. Explicó que solo quería aprovechar la oportunidad para que lo vieran por si más adelante surgía alguna posibilidad.

La apuesta salió mejor de lo esperado. "Me fui con mi trajecito e hice el casting. Al fin de semana siguiente empecé a trabajar en Telenoche. Después llegaron las salidas entre semana, surgió 8AM y todo fue fluyendo", recordó.

Durante varios años, además, mantuvo una rutina maratónica. Trabajaba de 9.00 a 18.30 en una automotora y apenas terminaba corría hacia La Red para el informativo nocturno, donde permanecía hasta las 23.00. "Estuve varios años dejándole una foto a mi señora en casa y me bancó. Tengo 37 años y estamos juntos hace 20", comentó entre risas.