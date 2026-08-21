La diputada María Eugenia Roselló reveló el motivo de su separación de Felipe Schipani tras 15 años en pareja

La diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló reveló el motivo de su separación de su colega y también dirigente colorado Felipe Schipani, con quien mantuvo una relación de 15 años y tiene una hija en común. La legisladora lo contó sobre el final de una entrevista en el programa de streaming Hacemos lo que Podemos (Undertake Media), donde había conversado sobre distintos temas de actualidad.

La revelación surgió durante una dinámica del programa en la que Roselló debía opinar sobre distintas figuras que aparecían en pantalla. La última imagen fue la de Schipani y, a partir de allí, la diputada se refirió por primera vez con mayor detalle a la separación.

"El padre de mi hija, un gran compañero y un gran amigo; 15 años de pareja", definió inicialmente sobre Schipani. Luego explicó que ambos terminaron su relación en marzo de 2025, aunque mantienen un vínculo cercano.

"Terminó el amor de pareja, pero sigue el amor de la amistad y el compañerismo", señaló. Y agregó que la existencia de una hija en común, Clara, hace que continúen unidos por "temas muy importantes".

Roselló también contó que, pese a la separación, mantienen espacios compartidos y una relación cercana con sus respectivas familias. "En vacaciones veraneamos juntos. Él tiene una casa en Maldonado donde a mi hija le gusta estar y yo también fui", relató como ejemplo.

Felipe Schipani y Maria Eugenia Rosello juntos en el año 2023. Francisco Flores/Archivo El Pais

La diputada destacó además el vínculo que conserva con la familia de su ex pareja. "Me llevo muy bien con mi exsuegra y mi excuñado", afirmó, y explicó que ambos tienen además numerosos amigos en común debido a los años que compartieron de militancia política.

Consultada sobre su situación sentimental actual, Roselló aseguró que no está en pareja y dijo desconocer si Schipani mantiene actualmente una relación. "Pero no creo que vaya a haber ningún inconveniente", sostuvo analizando ese posible escenario a futuro.

Para Roselló, el bienestar de su hija fue uno de los elementos centrales al momento de poner fin a la relación. "Lo importante es que nuestra hija Clara sea feliz. Por eso tomamos la decisión de separarnos. Uno no puede estar en una relación solo porque sí", sostuvo. En ese sentido, resumió el motivo de la ruptura con una frase: "Las parejas se desgastan".

“No hubo terceros en discordia”

Durante la entrevista, el conductor Richard Galeano le señaló que hay parejas que se separan por la existencia de terceros en discordia, pero Roselló lo descartó de plano y remarcó que fue consecuencia del desgaste.

La diputada contó además que durante un tiempo ambos decidieron mantener la separación en reserva y que muchas personas se enteraron recién meses después. "Al principio mucha gente ni se enteró y lo supo al tiempo", relató.

La decisión de preservar la intimidad fue por el entorno político que ambos comparten. "En donde trabajamos nosotros el chusmerío abunda, así que mantuvimos todo con mucho cuidado", señaló.

Roselló cerró el tema poniendo el foco en el vínculo que logró conservar con Schipani y, especialmente, en su hija: "Lo importante es que nos llevamos bien y que nuestra hija es feliz".