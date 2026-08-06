La confesión de una uruguaya en "Ahora Caigo" Argentina que descolocó a Darío Barassi y se hizo viral

Un inesperado intercambio entre el conductor Darío Barassi y una participante uruguaya se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana en la televisión argentina. Ocurrió durante una nueva emisión de Ahora Caigo, el ciclo de entretenimientos de Canal 13 de Buenos Aires, cuando la presentación de los concursantes tomó un rumbo completamente inesperado.

Todo comenzó cuando Priscilla Grimaldi, una joven uruguaya radicada desde hace apenas 15 días en Argentina, se presentó ante el conductor. Al ser consultada sobre su profesión, respondió con total naturalidad: "Soy modelo y actriz nopor".

La confesión tomó por sorpresa a Barassi, quien, incrédulo, atinó a preguntarle: "¿En serio?". La participante reafirmó sus palabras y explicó que se dedica a la industria del contenido para adultos desde hace dos años y medio. "En serio, no es joda", agregó.

El conductor mezcló sorpresa con humor. "Estoy nervioso", reconoció entre risas, antes de bromear con su estado: "Tengo calor, me voy a sentar... se me durmió la pierna justo ahora".

Superado el impacto inicial, Barassi quiso conocer más sobre el trabajo de la concursante. Le preguntó si ya ejercía esa actividad en Uruguay y cómo era su dinámica laboral. Priscilla respondió afirmativamente y agregó que encara su profesión con seriedad, aunque sin horarios establecidos.

Una revelación inesperada dejó sin palabras a Darío Barassi en Ahora Caigo 📺 Una participante le contó en vivo que es actriz porno y su reacción se volvió uno de los momentos más comentados del programa. pic.twitter.com/laDCc6EvZC — DIARIO ZONDA (@diariozondasj) August 5, 2026

Además, explicó que la mayor parte del contenido que produce es de forma independiente. Según comentó, en Latinoamérica existen pocas productoras dedicadas a la industria para adultos, por lo que desarrolla la mayoría de sus proyectos por cuenta propia, aunque también trabaja ocasionalmente con algunas empresas del rubro.

La espontaneidad del intercambio y las reacciones del conductor rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Priscilla Grimaldi, conocida en el ambiente como "La Chavita", es una creadora de contenido para adultos con una importante presencia en redes sociales, donde reúne cientos de miles de seguidores en sus perfiles profesionales. Ha realizado producciones junto a figuras del mismo ámbito tanto de Uruguay como de Argentina.

