Javier Milei fulminó a Víctor Hugo Morales y lanzó una disculpa a los uruguayos: “Pido perdón hermanos”

El presidente argentino Javier Milei volvió a recurrir a las redes sociales para responder a uno de sus críticos y esta vez el destinatario fue el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. Con ironía y un juego de palabras sobre su nombre, el mandatario reaccionó a unas declaraciones del comunicador, quien aseguró que “odia” al gobierno libertario y admitió que en ocasiones piensa en regresar a Uruguay.

“Hagamos el aguante a Victor Humo Amorales...!!! Pido perdón hermanos uruguayos...!!! TMAP!”, escribió Milei en su cuenta de X al compartir una publicación que recogía una reciente entrevista a Morales. La sigla TMAP significa todo marcha de acuerdo al plan y suele emplearla en su comunicación el oficialismo argentino.

La respuesta del presidente llegó luego de que el periodista, radicado desde hace décadas en Argentina y convertido en uno de los más férreos críticos de la gestión libertaria, expresara su profundo rechazo al actual gobierno.

“Odio al gobierno de Milei. A veces pienso en volverme a Uruguay”, manifestó Morales en la entrevista que motivó la reacción presidencial.

Milei recogió esas palabras y respondió con una doble ironía. Además de alterar su nombre (“Víctor Humo Amorales”), dirigió un mensaje a los uruguayos para pedirles “perdón” ante la posibilidad planteada por Morales de regresar al país.

Hagamos el aguante a Victor Humo Amorales...!!! Pido perdón hermanos uruguayos...!!!

TMAP! https://t.co/Yg0ArCAPuQ — Javier Milei (@JMilei) August 21, 2026

Las duras críticas de Víctor Hugo a Milei

Víctor Hugo Morales es uno de los principales críticos del mandatario argentino. En una de sus últimas editoriales en el programa que conduce por Ar12, el periodista cuestionó la escasa exposición pública de Milei durante varios días y puso el foco en la versión de que el presidente había dedicado buena parte de ese tiempo a trabajar en un nuevo libro.

“¿En dónde está Milei? No le pagamos para que se quede encerrado 10 días escribiendo un libro”, disparó Morales.

El relator y conductor también ironizó sobre la ausencia del presidente de la escena pública: “¿Qué es de la vida de Milei? Es el presidente de la República. ¿Está enfermo? No sabíamos. ¿Está enojado con el sistema, con la vida? No sabemos. ¿Está ocupándose como nunca de sus perros? Tampoco lo podemos saber”.

Morales elevó todavía más el tono cuando se refirió al trabajo literario que estaría realizando Milei. “Él es el responsable. No se le paga para que escriba un libro 10 días encerrado”, afirmó.

Y cerró ese tramo de su editorial con otra acusación contra el mandatario: “Mucho menos alguien de quien ya sabemos que no tiene ningún inconveniente en plagiar un libro”.