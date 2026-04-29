Intentaron rapiñar a un periodista de "Subrayado" mientras cubría un hecho policial: el video

La cobertura de un hecho policial en Parque Batlle, en Montevideo, terminó convirtiéndose en noticia en sí misma. El periodista Guillermo Lorenzo, del informativo Subrayado, fue víctima de un intento de robo mientras trabajaba en el lugar donde minutos antes se había producido una violenta rapiña en un almacén.

“Fue menor, fue una tentativa de hurto”, relató el propio cronista, quitándole dramatismo al episodio pero dejando en evidencia la frecuencia de estas situaciones. Lorenzo estaba con el celular en la mano, recabando información sobre el estado de salud del comerciante agredido, cuando un delincuente en moto subió a la vereda e intentó arrebatarle el aparato.

“Estaba averiguando cómo estaba la persona, gestionando para hablar con los propietarios del almacén, y en ese momento intentan llevarme el celular”, explicó este miércoles en Subrayado Tarde. La escena no fue casual: responde a una modalidad cada vez más extendida en la zona, donde los delincuentes aprovechan distracciones mínimas para concretar hurtos rápidos.

Nota a Guillermo Lorenzo, periodista uruguayo, en el Parque Rivera de Montevideo, ND 20250505, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Para su suerte, el intento no prosperó. “Lo tenía bastante fuerte agarrado y el delincuente siguió de largo”, contó. El atacante escapó y permanece prófugo.

El episodio ocurrió a pocos metros de donde se había registrado el violento asalto al almacén, en una zona que, según vecinos, viene siendo golpeada por este tipo de delitos. “Es algo de la realidad, es algo del barrio y que está pasando”, reflexionó Lorenzo, quien pasó de narrar la inseguridad a vivirla en primera persona.

Una cámara de un local cercano tomó las imágenes del intento de rapiña a Lorenzo, que se emitieron en el informativo de Canal 10.