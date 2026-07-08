"Hay onda ahí": periodista hizo nota a basquetbolista Martín Aguilera y seguidores descubrieron romance entre ellos

Lo que se presentó como una entrevista más sobre una clínica de básquet en Uruguay terminó revelando una historia de amor que ya lleva mucho tiempo pero de baja exposición pública. La periodista Mariana García, productora de Canal 12, actriz recordada por interpretar a Bobalinda en Cacho Bochinche y especializada desde hace un tiempo en la cobertura de básquetbol, entrevistó al jugador Martín Aguilera durante una actividad organizada por la Fundación Real Madrid en el Antel Arena.

La clínica reunió a niños y adolescentes interesados en el deporte y Aguilera participó desde un rol diferente al habitual: no como jugador, sino como padre, ya que su hijo fue uno de los participantes del campus.

"Es muy lindo verlo a él que quiera participar de este evento tan lindo, que les deja muchas enseñanzas", expresó el deportista durante la nota. También destacó el enfoque educativo de la iniciativa. "A mí lo que me parece brillante es cómo los educan, cómo les enseñan valores. Acá no se ve mucho y tienen que aprender del respeto, de ser educados con el compañero y siempre estar alentándolo", afirmó.

Sin embargo, más allá del contenido de la entrevista, varios usuarios repararon en la química, miradas y sonrisas cómplices, entre ambos protagonistas de la entrevista.

"Hay onda ahí", comentó una seguidora al ver el video. "Me parece que ese chico gusta de vos", escribió otro.

Los comentarios, en realidad, dieron en el blanco. Aguilera y García son pareja desde hace años y ambos asistieron a la jornada para acompañar a su hijo, aunque cada uno desde una función distinta: él como padre invitado a compartir su experiencia y ella como periodista encargada de la cobertura.

Mariana García como "Bobalinda" y Gustavo Maritato (Taraletti).

Mariana García y Martín Aguilera.

La propia Fundación Real Madrid publicó el video en sus redes con el mensaje: "No hay mejor forma de conocer una experiencia que a través de quienes ya la vivieron. En este video, Martín Aguilera comparte cómo fue la experiencia de su hijo en la Clínica de Básquetbol de la Fundación Real Madrid y destaca uno de los pilares más importantes de la metodología madridista: educar a través del deporte, con respeto y valores."Fue en los comentarios donde Mariana García terminó de confirmar públicamente el vínculo sentimental.

"Siempre soy transparente, pero acá se me sale por cada célula la alegría de escuchar a Martín hablando como profesional, pero más como papá, contando lo que vivió nuestro hijo, que de verdad cuenta cuánto falta para volver a vivir esta experiencia", escribió.

Y completó: "El campus del Real Madrid deja recuerdos que duran para siempre. Es una experiencia que impulsa, enseña y ayuda a crecer dentro y fuera de la cancha… mi plus, me regaló este momento y cada práctica de mi hijo".