Georgina Rodríguez publicó un descargo tras las críticas por su físico y reveló qué le dijo Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez rompió el silencio luego de recibir críticas por su físico en redes sociales y publicó un extenso mensaje en Instagram en el que defendió su cuerpo, cuestionó los estándares de belleza y reveló una conversación que tuvo con su pareja, Cristiano Ronaldo. La publicación recibió el apoyo de varias figuras, entre ellas Antonela Roccuzzo, Nicki Nicole y Sofía Calzetti.

La modelo argentina, de 32 años, explicó que decidió expresarse después de leer numerosos comentarios sobre unas fotos tomadas durante un paseo en barco.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", comenzó escribiendo.

En el mensaje también hizo referencia a su rol como madre de seis hijos y aseguró que su deseo es transmitirles que el valor de una persona no depende de la apariencia física ni de la opinión de desconocidos.

Más adelante, reveló que el episodio la llevó a conversar con Cristiano Ronaldo.

"Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden... Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'", contó.

Según explicó, el futbolista portugués le respondió con un mensaje que la ayudó a cambiar de perspectiva.

"Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien", le dijo Ronaldo, con quien se comprometió en agosto del año pasado tras nueve años de relación.

"¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto?"

En otra parte de su descargo, Rodríguez cuestionó la presión estética a la que, según afirmó, se enfrenta cada verano.

"A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa. Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia", escribió.

También se preguntó: "¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?".

La influencer explicó que su vínculo con el ejercicio está relacionado con el bienestar y no con alcanzar un determinado peso.

"Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Esa hora en el gimnasio me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí", sostuvo.

Para cerrar, dejó una reflexión sobre la aceptación corporal.

"Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones. Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz", concluyó.

El apoyo de Antonela Roccuzzo, Nicki Nicole y Sofía Calzetti

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo. Entre quienes reaccionaron estuvieron Antonela Roccuzzo, que comentó con varios emojis de aplausos, Nicki Nicole, quien escribió "Reinísima", y Sofía Calzetti, pareja de Sergio "Kun" Agüero, que la definió como "Icónica".

Con información de La Nación/GDA