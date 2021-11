Feroces críticas de los periodistas deportivos a Uruguay tras goleada de Bolivia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Vergüenza", "un club de amigos", "cero dignidad", "el peor panorama", "un equipo quebrado" y así. Tras la goleada que sufrió la selección uruguaya ante Bolivia, en la altura de La Paz, los periodistas deportivos se volcaron a Twitter para compartir sus opiniones.

En general, las críticas fueron feroces y apuntaron tanto al rendimiento de la Celeste como a las declaraciones que Óscar Tabárez ofreció post partido, y que para la mayoría fueron consideradas soberbias o poco apropiadas.

"No sé quién me puede exigir eso a mí, sobre todo después del tiempo de trabajo que se tuvo acá. No considero irme tirando la toalla", declaró el entrenador que en los últimos partidos viene en la mira. Si bien la opinión está dividida entre quien pide la salida del Maestro y quien apoya el proceso, la balanza está cada vez más inclinada hacia el primer lugar.



Eso es lo que piensa, por ejemplo, Ana Inés Martínez, que lo viene manifestando hace tiempo. Anoche tuiteó: "¿Hace falta más? Hace rato era. Rataso" (sic). Ignacio "Nacho" Saldombide también insinuó que es necesario un cambio de técnico: "El Titanic ya está casi hundido, se preparan cambios para tratar de salvarlo".

Y no me vengan con la altura, los lesionados, que todavía falta y podemos ir, con el agradecimiento, el respeto, la memoria y esas cositas. Vergüenza. — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) November 16, 2021

El último baile no será posible. El Titanic ya está casi hundido, se preparan cambios para tratar de salvarlo. #Uruguay #EliminatoriasSudamericanas — Nacho Saldombide (@nachosaldombide) November 17, 2021

Pensé que se venía un acto de dignidad, me equivoqué. Lo que es aferrarse a un lugar, al poder. Pasa en la política también. Que sociedad fea, fea. Cero autocrítica. Hoy la selección es un club de amigos, aunque salga palito a defenderlo. #LaMentiraMeAhoga — Nacho Saldombide (@nachosaldombide) November 16, 2021

Otros profesionales fueron más analíticos y menos tajantes al menos respecto a la continuidad de Tabárez. Martín Charquero dijo que los dirigentes deberán volver a analizar el futuro de este cuerpo técnico, mientras que Federico Buysan también se refirió a la necesidad de tomar decisiones que parecen ir en la misma línea.



Sergio Gorzy, en tanto, fue más directo y pidió que se le dé una oportunidad a la dupla de Fabián Coito y Mario Rebollo.

Ganó Bolivia 3-0.Puntos perdibles pero nunca así.Horrores constantes, individuales y colectivos.Sin sustento defensivo y con baja calidad para definir. El peor panorama. Los dirigentes deberán volver a analizar si el cuerpo técnico está con la fuerza necesaria para revertir esto. — Martin Charquero (@MartinCharquero) November 16, 2021

Bolivia 3 a 0 y un triste papel en La Paz. Errores infantiles e inexplicables a este nivel.

Otro partido más sin convertir.

Un equipo quebrado en lo anímico y sin respuesta futbolistica. Quedamos 7tos en este momento. La forma lleva a tomar decisiones. pic.twitter.com/0HIvqJ53PX — BUYSAN (@Buysan) November 16, 2021

Esta declaración demuestra que se ha gastado todo el crédito y no lo ve.

Nunca entendí que el camino sea la recompensa.

Eso es para los no futboleros. Los que somos hinchas sabemos que los resultados mandan.

4 clásicos consecutivos y con 2 goleadas, no dejan margen. https://t.co/gtb82Iwjft — Sergio Gorzy (@camaraceleste) November 17, 2021

SIN RUMBO. Jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. Y en ese orden. Lástima que hoy los oportunistas avanzaron varios casilleros. Veremos. pic.twitter.com/FP1EoOqHDl — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) November 17, 2021

En tanto, periodistas como Karen Todoroff, Alberto Kesman o Diego Muñoz opinaron que todavía hay posibilidades de que Uruguay clasifique al Mundial de Catar 2022 y que no todo está perdido.

La responsabilidad es compartida.

Quedan 4 fechas y un par de meses para la próx doble jornada: 27/1/2022 en Paraguay. SIIIII pleno verano en Asunción!!



¿Podremos cambiar la pisada?



Ojalá... sobre todo porque ni este CT ni estos jugadores merecen irse por la puerta de atrás — Karen Todoroff (@karentodoroff) November 16, 2021

Resultados a nuestro favor en eliminatorias nos dejo 7mos

X diferencia de goles del 6to (chile) y a 1 pto de colombia y Peru. Si mejoramos en convertir goles, no cometemos horrores defensivos y si Tabarez recupera rendimientos y su suerte vernácula.Podemos llegar!

Será posible? — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) November 17, 2021

Uruguay consiguió un punto de los últimos 15 y anotó un gol en los últimos cinco partidos. Esos números desoladores explican este momento, uno de los más críticos del ciclo Tabárez. Aún así, creo que la selección puede clasificar. Y que lo intentará hasta el final. — Diego Muñoz (@diegomunoz75) November 16, 2021

Por fuera del ámbito deportivo, otros comunicadores y periodistas apuntaron contra Tabárez. Orlando Petinatti, uno de los más críticos respecto a la gestión del Maestro, disparó varios dardos, y también lo hicieron Juan Manuel Carzolio y hasta Patricia Madrid tuiteó con una ironía alusiva al Mundial de Sudáfrica 2010.

Bolivia te gritó Ole Ole. Presentate a la conferencia y decí lo que tenés que decír. Un hombre íntegro se hace responsable. — Orlando Petinatti (@OPetinatti) November 16, 2021

"¿A mi quien me va a decir que me vaya?" Frase típica de cualquier lider autoritario. — Orlando Petinatti (@OPetinatti) November 17, 2021

Uruguay, preso de la soberbia y los éxitos del pasado de su entrenador. Hubiera sido mejor, sin duda para la selección, pero incluso para Tabárez, que se hubiera ido después de Rusia 2018. Hoy está borrando con el codo... https://t.co/KgcefiVcUh — Juan Miguel Carzolio (@JMCarzolio) November 17, 2021