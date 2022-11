¿Fernando Pereira puso condiciones para acudir a "Esta boca es mía"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Pereira visitó Esta boca es mía para dar cuenta de la posición del Frente Amplio sobre el proyecto de reforma jubilatoria que impulsa el gobierno. Durante la entrevista, que básicamente encabezó Victoria Rodríguez, se generaron algunos contrapuntos y momentos de tensión con la conductora.

Pero más allá de ello, a muchos les llamó la atención que en el programa no estuvieran los panelistas que hubieran planteado una visión más confrontativa con el presidente del Frente Amplio, como Fernando Marguery o Juan Ramón Rodríguez Puppo. Además, los más observadores advirtieron algo relativamente inusual en el programa: Victoria Rodríguez entrevistó en solitario al dirigente político durante un bloque entero para luego sí, abrir el juego a sus compañeros, que tuvieron contadas apariciones.

¿Qué pasó? La versión de que Fernando Pereira pidió como condición las ausencias de Marguery y Puppo, además de una entrevista solo con Victoria, circuló en redes sociales aunque desde la producción negaron que haya existido una petición de ese tipo.

Lo cierto es que dentro de la lógica rotativa del panel de Esta boca es mía, la visita del presidente del FA se produjo en un día que no correspondía a Marguery y mientras Puppo se encuentra de licencia por un viaje familiar. Su lugar fue ocupado por Martha Valfre.

Los antecedentes no eran buenos. En la última visita de Pereira al programa, en agosto de 2021, terminó enfrascado en un durísimo debate con Marguery. El entonces presidente del Pit-Cnt tildó de representante de la "derecha patotera" al panelista, quien aseguró que el dirigente "no lo representaba" como trabajador. La temperatura subió tanto en el estudio que debió intervenir Victoria Rodríguez para que Pereira no abandone el programa. Testigos contaron a TV Show que el debate continuó y fue incluso más intenso fuera del aire.

Entre los panelistas del programa, hay hermetismo sobre si Pereira puso ahora algún tipo de condición para acudir al ciclo. Uno de ellos recordó una entrevista reciente a Oscar Andrade, que fue telefónica y sin participación de los panelistas. Al parecer, así lo habría pedido el senador luego de varios encontronazos en vivo, en especial con Marguery., quien lo acusó de "robar la plata".

"No sé si lo piden abiertamente pero algunos prefieren no confrontar con los panelistas más duros. Hay representantes de la izquierda que lo toman como ataques personales", comentó una fuente del programa.