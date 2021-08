Fortísimo cruce en "Esta boca es mía": Fernando Pereira amenazó con irse en vivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta boca es mía fue escenario este viernes de un fortísimo debate entre el panelista Fernando Marguery y el invitado Fernando Pereira. En cierto momento debió intervenir Victoria Rodríguez para evitar que el presidente del Pit - Cnt deje el estudio ante el calor de la discusión.

"Si es panelista y no me deja hablar, me voy", dijo Pereira en el cierre del primer bloque. Se llegó a levantar de su silla pero Rodríguez logró calmar los ánimos y el programa continuó bajo máxima tensión.

Todo empezó con el cuestionamiento de Marguery a Pereira por la "independencia" del movimiento sindical en momentos en que el dirigente gremial suena como firme candidato a presidir el Frente Amplio.

"El Frente Amplio y el Pit-Cnt son lo mismo. Usted es presidente del Pit - Cnt y mañana puede ser presidente del Frente Amplio", le dijo el periodista. Pereira citó como caso similar el de Fernando Mattos, actual ministro de ganadería y exdirigente de la Federación Rural.

"¿Esa independencia por qué no pide que se respete?", preguntó entonces Pereira. Marguery argumentó que Mattos nunca negó su filiación política. "¿Yo negué?", interrumpió entonces el dirigente. "Usted no tiene idea de lo que habla. Me afilié al Frente Amplio en 1983. No lo negué ni una vez. Estudie un poco", agregó.

"No siga con la descalificación", replicó entonces Marguery. "Usted siempre ha hablado de la independencia del Pit - Cnt", prosiguió. Entonces el dirigente defendió el postulado de un movimiento sindical "independiente" más allá de las preferencias políticas personales de los dirigentes.

"¿Cuál es la independencia si hacen todos juntos? Salen a recolectar firmas y coinciden en todos los postulados. ¿Cuál es la independencia?", preguntó el panelista.

Fernando Pereira citó el caso de la declaración de esencialidad en el gobierno de Tabaré Vázquez o los 17 paros generales que hubo en los 15 años de gestión frenteamplista. "Eso no se lo cree ni usted", le dijo Marguery.

"No se lo cree usted que es la derecha patotera", replicó Pereira. A esa altura, la temperatura del debate estaba tan elevada que intervino la conductora Victoria Rodríguez ante las protestas cruzadas.

"Me está insultando", dijo Marguery. "No puede decir que a este gobierno no le importa la gente pobre o la gente sin trabajo", continuó.

Pereira pidió entonces la intervención de Rodríguez. "Si es panelista y no deja hablar, me voy". El dirigente se paró en el estudio. "Usted me tiene que hacer respetar", añadió dirigiéndose a la conductora. "Usted tampoco es fácil, están hablando uno encima del otro", le dijo Rodríguez al dirigente.

Mirá el video (el debate caliente comienza en el minuto 18:00)

Luego de la pausa, el programa siguió su curso, aunque bajo altos niveles de tensión.



De hecho, en el segundo bloque hubo un "segundo round". Cuando volvió a intervenir Marguery continuó con sus críticas al presidente de la central sindical.

"Son un tercio de la fuerza laboral", dijo en referencia a los 370.000 afiliados del Pit-Cnt. "Cuando se dice el abajo se mueve, es un tercio del abajo. Hay dos tercios que no se mueven a la música del Pit-Cnt. Tampoco son representantes de la clase trabajadora in totum. Yo soy de la clase trabajadora y usted no me representa. Yo soy de la "derecha patotera", me dijo hoy", añadió.



"Cuando alguien se cree que representa al universo sin hacerlo y pretende imponer a través de los piquetes o la paralización de ómnibus impidiendo que la gente vaya a trabajar, dígame dónde está el patotero. Me parece que está en otro lado", añadió.