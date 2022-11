Tensa entrevista de Victoria Rodríguez a Fernando Pereira por reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira visitó Esta boca es mía (Teledoce) para dar cuenta de la visión contraria del Frente Amplio en contra del proyecto de la reforma de la seguridad social que presentó el gobierno al Poder Legislativo. A lo largo de la entrevista, se generaron varios cortocircuitos con la conductora Victoria Rodríguez, quien lo llamó reiteradamente a centrarse en la reforma y no "campaña electoral".

"Quienes van a pagar por esta reforma son los trabajadores", argumentó el presidente del Frente Amplio y consideró que la lógica del proyecto es de financiamiento del sistema.

"Es una mirada", le dijo Rodríguez y puso sobre la mesa la situación de las personas que trabajan en negro luego de los 60 años porque "las jubilaciones son muy magras".

"Son muy magras pero son 70% a lo que eran en 2004 en valores reales", dijo Pereira y la conductora interrumpió: "Bien, pero hablemos del futuro".

Sin embargo, el presidente del Frente Amplio enumeró indicadores sociales que habrían mejorado durante los 15 años de gobierno de la izquierda. "Pereira, con todo respeto, ¿está haciendo campaña electoral o vino a hablar de reforma jubilatoria? Hablemos concretamente de este proyecto", le dijo Rodríguez.

"Déjenme dar mi opinión", respondió entonces Pereira. "Mi opinión es que cuando hay una reforma que no toma en cuenta la protección social, la inequidad de género, la edad de las personas al jubilarse de acuerdo a la profesión, las dificultades de los contextos socio - culturales y fundamentalmente en la niñez, la falta del sistema de cuidados que recae sobre la mujer, no se está tratando de protección social, sino simplemente cómo se equilibran las cuentas", agregó.

Pereira también estimó que en los últimos años hubo un incremento de la pobreza pero Victoria Rodríguez le salió al cruce. "Lo que está diciendo es parcialmente cierto. No está incluyendo la pandemia y un montón de otros elementos", le dijo e insistió en centrar el debate sobre la reforma jubilatoria.

"No se me vaya por las ramas", le dijo la conductora. "Yo le estoy hablando del árbol y usted me pregunta por la rama. Y de la rama también le voy a hablar", respondió el dirigente político e insistió con una reforma que recae "sobre la espalda de los trabajadores".

"Como ha sido siempre", acotó Rodríguez. "¿Qué hizo el Frente Amplio en 15 años para modificar esa situación?", preguntó.

Pereira respondió que el partido de izquierda emprendió una reforma en 2008 de la seguridad social que incluyó flexibilización en la edad jubilatoria para las mujeres con hijos y también "bajó de 35 a 30 años la edad para poderse jubilar". También mencionó reformas en las cajas policial, bancaria, notarial y militar.

Entonces la conductora replicó: "¿Y cambió la financiación de quién paga todo eso? No. Sigue siendo la misma fórmula... La estructura de la previsión social sigue siendo la misma".

Más adelante, la comunicadora puso el ejemplo de una trabajadora doméstica que pueda jubilarse a los 60 y no seguir trabajando. "Tampoco la imagino trabajando a los 65 años", respondió Pereira.

"Yo veo gente durmiendo acá en la calle. ¿Es lo deseable? No. Eso es protección social. ¿Quién está cuidando a esas personas?", dijo más adelante el presidente del FA.

Y una vez más, Victoria Rodríguez llamó a centrarse en la reforma. "Me mezcla cosas, Pereira. Estoy hablando de subir la edad jubilatoria, ¿qué tiene que ver con la persona que está durmiendo en la calle?".

Aunque siempre el intercambio se mantuvo en términos cordiales, la conductora decidió mandar la tanda y al regreso, se abrió al debate al resto de los panelistas.