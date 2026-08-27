Falleció Antonio Pippo a los 83 años, histórico periodista que dejó su huella en la prensa y TV uruguaya

Antonio Pippo, periodista de extensa trayectoria en medios escritos y televisión, falleció este miércoles a los 83 años. A lo largo de varias décadas ocupó diferentes roles en los canales 4, 5, 10 y 12, además de desarrollar una prolífica carrera en la prensa escrita.

La noticia fue comunicada por su nieta Fiorella a través de las redes sociales del periodista. “Hola a todos. Soy Fiorella, la nieta de Antonio, y quería avisarles que falleció y será velado en Previsión el día de mañana jueves 27/8 de 12 a 15:30”, informó. La empresa fúnebre informó que los restos serán inhumados en el Cementerio del Norte.

Se crió en San José y allí Pippo dio sus primeros pasos en el periodismo. Luego construyó una extensa carrera que incluyó su paso por diarios como El Día y La República, publicaciones argentinas y, más recientemente, el semanario Búsqueda. En los últimos años, cuando ya se encontraba alejado de la actividad cotidiana de las redacciones, se mantuvo escribiendo hasta el final, con artículos, columnas y reflexiones que publicaba tanto en medios gráficos y digitales como en sus redes sociales.

Su nombre quedó especialmente asociado a una etapa de grandes transformaciones de los informativos de la televisión uruguaya. Fue jefe de informativos de los canales 12, 4 y 5, mientras que en Canal 10 trabajó detrás de ciclos periodísticos como Fin de siglo y El reloj, recordados programas encabezados por Ángel María Luna.

Su primera experiencia televisiva fue precisamente en Canal 12, donde Pippo asumió la jefatura de informativos de Telemundo en los años posteriores a la dictadura, una época de renovación para el noticiero que tuvo entre sus figuras centrales a Néber Araújo.

Juntos impulsaron innovaciones para la televisión de aquellos años, como una mayor presencia de móviles y entrevistas en vivo. Pippo siempre destacó las condiciones profesionales de Araújo y, pese a reconocer que tuvieron diferencias, años después lo definió como “el mejor presentador” con el que había trabajado.

Después de una breve experiencia en Canal 4, Pippo llegó a Canal 5 para dirigir sus informativos durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Allí encabezó una renovación periodística y conformó un equipo del que participaron, entre otros, Claudia García, Daniel Bianchi y Mónica Wellington.

Canal 10 fue su última experiencia en televisión. Allí se desempeñó como asesor periodístico del entonces director Jorge Defeo y como productor general de programas.

De pluma punzante, mirada crítica e ironía característica, Pippo perteneció a una generación de periodistas que atravesó buena parte de las grandes transformaciones de la prensa y la televisión uruguayas. Su fuerte personalidad tampoco pasaba inadvertida en las redacciones y él mismo solía recordar que podía ponerse difícil trabajar bajo su exigencia y rigurosidad.

Pero si el periodismo fue su profesión, el tango fue una de sus grandes pasiones. En los últimos años dedicó buena parte de su escritura al género, comentando en redes sociales la actualidad del dos por cuatro, sus intérpretes y su historia.

Esa pasión también llegó a los escenarios. Pippo fue creador y director de un espectáculo tanguero que presentó en diferentes oportunidades junto al guitarrista Mario Díaz, un proyecto en el que conjugó investigación, relatos, música y décadas de conocimiento sobre el género.

Sus restos serán velados este jueves 27 de agosto, de 12:00 a 15:30, en Previsión.