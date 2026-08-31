Escándalo con Callejero Fino: detuvieron al cantante con un arma de guerra en una camioneta sin patentes

Callejero Fino fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Tigre luego de que la Policía encontrara una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida dentro de la camioneta que conducía.

El cantante argentino, cuyo verdadero nombre es Simón Natanael Alvarenga, circulaba en una Volkswagen Amarok que no tenía matrículas cuando fue interceptado durante un control vehicular. Viajaba acompañado por otro hombre, de 27 años, y al momento de ser identificado aseguró que se dirigía al cumpleaños de J Rei, cantante y pareja de María Becerra.

Según informó el diario argentino La Nación, Alvarenga, de 31 años, explicó además que no tenía consigo la documentación de la camioneta. Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron el arma, cuya numeración estaba suprimida.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, una fiscalía del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires con jurisdicción en la zona, dispuso entonces la aprehensión de los dos ocupantes y el inicio de actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra.

La detención impidió una presentación que Callejero Fino tenía prevista para este domingo en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde estaba anunciado como parte del show del puertorriqueño Arcángel.

Callejero Fino fue detenido.

El episodio volvió a poner en primer plano una parte de la historia personal que el propio Callejero Fino relató públicamente durante los últimos años. Mucho antes de convertirse en una de las figuras del RKT, el género urbano nacido en Argentina que combina elementos del reguetón y la cumbia, había estado preso.

De hecho, fue durante una etapa de prisión domiciliaria, mientras utilizaba una tobillera electrónica, cuando comenzó a desarrollar la carrera musical que terminaría convirtiéndolo en uno de los referentes del género.

Del fútbol y el freestyle al RKT

Hijo de padres paraguayos, Callejero Fino pasó sus primeros años en el barrio porteño de San Telmo, frente al Parque Lezama, y más tarde se instaló junto a su familia en Presidente Derqui, una localidad del partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Su madre, Inocencia Correa, trabajó como empleada doméstica, niñera y vendedora ambulante, mientras que su padre, Crecencio Muñoz, realizaba trabajos de albañilería, electricidad, plomería y construcción.

Antes de pensar en la música como una profesión, su vida parecía encaminada hacia el deporte. A los seis años comenzó a jugar futsal en Boca Juniors y continuó hasta la adolescencia. Al mismo tiempo, empezó a ampliar su universo musical: en su casa convivían la música paraguaya, la cumbia y el chamamé, y durante su adolescencia se interesó por artistas como Daddy Yankee y Don Omar, además del rap argentino.

A los 14 años acompañó a un amigo a una competencia de freestyle en Claypole, localidad del sur del conurbano bonaerense. Su amigo finalmente decidió no participar y Alvarenga ocupó su lugar. Se inscribió con el apodo que ya utilizaba en Facebook, Callejero Fino, ganó aquella primera batalla y comenzó a escribir sus propias canciones.

Por esos mismos años entró en contacto con el RKT, que empezaba a crecer en fiestas y bailes del conurbano bonaerense y que, tiempo después, terminaría definiendo su carrera.

Su adolescencia también estuvo marcada por la muerte de su padre, quien falleció electrocutado mientras trabajaba, frente a su familia. Años después, el músico relacionó aquella pérdida con una etapa en la que comenzó a tomar malas decisiones.

“No podía superarlo y me descarrilé totalmente”, recordó en una entrevista con Rolling Stone.

La Nación/GDA