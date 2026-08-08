El emotivo mensaje de Julio Ríos tras ser dado de alta: "Dios siempre me protege"

Julio Ríos finalmente regresó a su casa luego de varios días internado en el Hospital Británico. El periodista deportivo compartió este sábado una fotografía desde el centro de salud para comunicar la noticia y agradecer a quienes lo acompañaron durante los últimos días.

"Nos vamos a casa después de muchos días en El Británico, a quienes agradezco enormemente. A la gente en general, amigos, familia y a Dios que siempre me protege", escribió Ríos junto a la imagen.

El mensaje rápidamente se llenó de comentarios de familiares, amigos y colegas que celebraron su recuperación y le enviaron fuerzas para esta nueva etapa.

Entre los mensajes apareció el de la cantante Francis Andreu, quien le hizo llegar sus buenos deseos. También le escribió Judy del Bosque, su compañera en Polémica en el bar (Canal 10), quien le dedicó unas sentidas palabras.

"¿Quién sería capaz de abandonarlo con lo hermosa persona que es usted? Lo amamos", escribió la maga. Ríos respondió con el mismo tono afectuoso: "Gracias por todo, genia. Sabes que te quiero mucho".

El alta llega después de un período complejo para el periodista, que había regresado a Uruguay tras más de un mes de cobertura del Mundial 2026 con un cuadro infeccioso que había afectado considerablemente su estado físico.

Durante su estadía en Cancún, Ríos contrajo una bacteria que le provocó una fuerte infección digestiva. Según había contado públicamente, el cuadro lo dejó debilitado y le hizo perder alrededor de ocho kilos en dos semanas.

"La pasé bastante mal", había resumido días atrás al hablar sobre el episodio en Las voces del fútbol, el programa que conduce en El Espectador Deportes.

También contó que debió recibir hidratación por suero, seguir una dieta estricta y guardar reposo.

A ese cuadro se sumó, poco después de su regreso, un accidente de tránsito ocurrido en Montevideo. La noche del martes 28 de julio, mientras circulaba por la zona de Avenida Ponce, su vehículo fue impactado por una camioneta al cruzar Avenida Rivera.

El siniestro le provocó lesiones, principalmente en el hombro y el omóplato. Y terminó agravando un estado físico que ya se encontraba debilitado por la infección.

Por ese motivo, los médicos resolvieron mantenerlo internado, a fin de controlar la evolución del cuadro infeccioso y atender los fuertes dolores derivados del choque.

En las últimas horas comunicó el esperado regreso y agradeció a quienes estuvieron pendientes de su evolución. "Nos vamos a casa", escribió, en un mensaje que cerró con la frase "Dios siempre me protege".