El exabrupto de Ana Inés Martínez tras una frase de Diego Aguirre sobre su trabajo: "¡Hago periodismo, ca...!"

Ana Inés Martínez se mostró indignada este jueves en su programa para el canal de streaming Fix, luego de que el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, reaccionara a su primicia de que Sebastián Britos sería titular este fin de semana frente a Cerro, y generara suspicacias respecto a cómo había obtenido la información. "Me duele", aseguró la periodista.

La reacción de Martínez se dio en el comienzo de la emisión de ayer, en diálogo con sus compañeros de programa Emiliano Salomón y Florencia Simoes. Simoes destacó que, con frecuencia, Martínez tiene información por adelantado, en relación a otros colegas, y bromeó con que "hasta el propio Diego Aguirre se sorprendió". Más adelnte dijo que el DT había quedado "boquiabierto".

El comentario hacía referencia a una entrevista que Aguirre le dio a Martín Charquero para Carve Deportiva. Allí, Charquero le preguntó acerca del anuncio que Martínez había hecho a través de X, donde el miércoles informó: "El sábado ante Cerro atajará Sebastián Britos, ya proyectando la Libertadores. El DT decidió darle ritmo al arquero que va a ser titular en las dos primeras fechas de la FDG de la Copa por la suspensión de Aguerre". Y el director técnico deslizió que, para haber conseguido el dato, Martínez tendría algún vínculo de confianza dentro del plantel. "'Con algún jugador', dijo", enfatizó la periodista en Fix, incómoda.

A partir de esa charla, y aunque aclaró que su enojo no era puntual con Aguirre sino "con la coyuntura" —"ni siquiera creo que Diego Aguirre tuvo una mala intención, es que está naturalizado", señaló—, Martínez reflexionó sobre los constantes cuestionamientos que recibe y acusó un comportamiento misógino, en tanto a sus colegas hombres no se les pone en duda cómo o por qué vía consiguen las noticias.

"Se sorprenden cuando una mujer da la información. No es que descubrí la pólvora con esa información", dijo Martínez. "Arrancó como periodismo de intuición y eso llevó a que hiciera un laburo de hormiga. Lo que me enoja, y la verdad que si no lo digo... en serio. Mirá que no es victimizarme porque yo no me achico con nada, tengo pocas pulgas, digo lo que pienso y es también cuidar a la colegas mujeres, a las que existen y a las que vienen por atrás, que ojalá sean muchas más. Pero me duele que desprestigie la información de una mujer. Porque yo escucho a colegas todas las semanas y todas las semanas tienen información. Tenemos. Y nunca veo cuando un hombre la da públicamente que se cuestione de dónde la saca y por qué la tiene".

"¿Es la noticia o el foco de dónde sacó la información Ana Inés Martínez?", reclamó, asegurando que "no es la primera vez que pasa". Y finalmente remató, exabrupto mediante: "Jode, porque no solo tenés que aguantar que ninguneen tu trabajo, que desconfíen o que el foco lo pongan en 'se la da por ser mujer, se la da porque es amiga, se la da porque conoce'. ¡No, me la dan porque soy una hinchahuevos y pregunto y hago periodismo, carajo!", lanzó con el tono de voz ya elevado, visiblemente molesta por lo que le ocurre sistemáticamente.