El emotivo mensaje de Jeremy Renner en medio de su complicada recuperación: "El deshielo trae esperanza"

El actor estadounidense Jeremy Renner se siente esperanzando en medio de su complicada recuperación tras el accidente que sufrió con un quitanieves el 1° de enero, y en el que se rompió más de 30 huesos.

La estrella de Marvel, de 52 años, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram grabado en su casa del Lago Tahoe, en Nevada, donde ocurrió el accidente y, según explica, ya se está derritiendo la nieve.

"El deshielo trae esperanza... Y aparece una nueva entrada a mi casa... ¿¡Justo delante!?!?", celebró Renner sobre lo que parece un camino despejado de nieve desde la puerta de su casa.

El actor y músico fue arrastrado por su quitanieves al tratar de impedir que el vehículo atropellara a su sobrino y lo aplastara, según las investigaciones sobre este suceso que dio a conocer la CNN.

Jeremy Renner. Foto: Captura de Instagram.

Desde el accidente, la estrella de Marvel ha compartido una serie de actualizaciones sobre su recuperación en su página de Instagram, entre ellas una foto reciente mientras realizaba una sesión de fisioterapia en la cama.

Aparte de haber protagonizado múltiples proyectos de la saga Marvel, Renner ha actuado en numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la saga Misión Imposible, y fue nominado a dos premios Oscar, incluyendo una candidatura de reparto por Atracción peligrosa y otra a mejor actor por su trabajo en Vivir al límite.

EFE