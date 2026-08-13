El desgarrador relato de María Becerra sobre sus crisis de ansiedad y el rol de su novio: "Me salvás a diario"

María Becerra habló sobre las secuelas que le quedaron luego del embarazo ectópico que sufrió y contó cómo J Rei, su pareja, la acompaña cuando atraviesa episodios de ansiedad y ataques de pánico. La cantante argentina se refirió al tema durante una transmisión en vivo que ambos realizaron en Instagram y reveló algunos de los cuidados que el cantante tiene con ella.

En abril de 2025, Becerra debió ser internada de urgencia tras sufrir un segundo embarazo ectópico. Su cuadro se complicó y la artista tuvo que ser operada luego de padecer una hemorragia interna que puso en riesgo su vida.

Ahora, durante la charla con J Rei, la cantante explicó que aquella experiencia le dejó algunas secuelas y destacó el papel que tiene su pareja cuando atraviesa momentos difíciles.

“Me salvaste de una manera, pero siento que lo hacés a diario”, le dijo. “Yo, en base a eso, sufro un montón de cosas que me quedaron como secuelas mentales. Ese día, por ejemplo, estaba por subirme a un show y sentía que tenía la presión baja”, relató.

Becerra explicó que con el tiempo aprendió a reconocer que algunos de esos síntomas están relacionados con episodios de ansiedad. “En realidad, seguramente era un ataque de ansiedad o de pánico. Yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”, contó.

La cantante de "Automático", "Corazón vacío" y "Qué más pues?" también reveló que J Rei suele prepararse especialmente para acompañarla y estar atento ante la posibilidad de que vuelva a atravesar uno de esos episodios.

Maria Becerra abriendo su corazón ayer durante un live junto a su pareja J Rei. 🥺🤍 pic.twitter.com/HqXDxxhbNb — Maria Becerra Data (@BecerraData) August 13, 2026

“La verdad es que, con todo lo que él se arma para salir conmigo, para cuidarme, me salva un montón de un montón de cosas”, aseguró.

Luego dio un ejemplo concreto. “Cuando a mí me da un ataque de ansiedad o de pánico, que vos te encargues de llevar una mochila que pesa 14 kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí”, le dijo a su pareja durante la transmisión. “Te amo”, agregó Becerra, mientras J Rei escuchaba su relato.