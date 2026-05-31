El conmovedor mensaje de Jamie Lee Curtis tras la muerte de su hermana Kelly: "Fuiste mi primera amiga"

Kelly Curtis, hermana de la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, murió este sábado a los 69 años, informó Variety. Horas después de que se conociera la noticia, la protagonista de películas como Viernes de locos y Mentiras verdaderas publicó un conmovedor mensaje en sus redes para despedir a su hermana, quien también era actriz.

"Un cálido abrazo a mi hermana mayor. Falleció esta mañana en su casa, rodeada de naturaleza, en paz. Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida", escribió. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Era una experta en cartas coleccionables, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las tiendas de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go", escribió.

"Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, y era una ferviente patriota estadounidense”, agregó Jamie Lee junto a una foto de su hermana. "Será recordada por su amorosa generosidad, sus firmes opiniones, su infinita curiosidad, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna en Navidad, de ahí su apodo, Tía Galleta".

Hija de una familia de artistas, desde muy pequeña se la vio en la pantalla. Nacida en Santa Mónica en 1956, Curtis debutó en la película de acción y aventuras Los vikingos (1958), protagonizada por sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh.

Hasta fines del siglo pasado se la vio en diferentes producciones. Apareció junto a su hermana en la comedia de 1983 Trading Places. También trabajó como asistente en la producción de títulos como Un viernes de locos (2003), Una Navidad Muy Loca (2004) y ¡Otra vez tú! (2010).

Su labor en series tiene un espacio destacado en su carrera. Uno de sus trabajos más relevantes fue cuando interpretó a la teniente Carolyn Plummer en la primera temporada de la serie de acción de UPN The Sentinel. También tuvo papeles en series como Star Trek: Deep Space Nine, The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings y Judging Amy. Curtis protagonizó la comedia de 1987 Magic Sticks y la película para televisión de 1990 Thanksgiving Day.

Su trabajo más reciente fue como directora de dos documentales. Marby Jets Are Go (2018), que narra los altibajos de un equipo de atletismo de una escuela secundaria australiana, y Curling in Stanley (2019), que documenta el primer torneo de curling al aire libre Sawtooth Outdoor Bonspiel, celebrado en Stanley, Idaho.

Kelly Lee Curtis. Foto: Captura de Instagram.

En su mensaje de despedida, Jamie Lee agregó un detalle muy emotivo: "Kelly siempre terminaba cualquier mensaje o despedida con una bendición húngara… 'Isten Veled', Dios está contigo. “'Isten Veled', hermana mía del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos en el camino”.

Los abuelos paternos de las hermanas Curtis eran inmigrantes judíos húngaros y dos de sus bisabuelos maternos eran daneses. El resto de la ascendencia de su madre es alemana y escocesa-irlandesa.

Luego de su primera despedida, la actriz publicó un mensaje todavía más sincero. "En 1984, el 17 de diciembre, en la noche antes de mi boda, mi hermana, Kelly, que era mi dama de honor, vino a mi apartamento y se quedó a dormir. Nuestra amiga, Suzanne Tenner vino e hizo un retrato de las hermanas antes de casarme. Ella me envió estas fotos hoy en condolencias por la pérdida de mi hermosa hermana", escribió.

"Mi hermana y yo éramos muy cercanas cuando eran niños, pero también tuvimos esa competencia de hermanos por la atención y el amor de padres divorciados y éramos muy diferentes y vivimos separados durante muchos años, pero ella volvió para estar conmigo en mi boda y nunca se fue de nuevo", admitió.

"Ella trabajó para mí en un momento en que estaba entre trabajos como mi tía asistente y se convirtió en una parte integral de mi estructura familiar. Hoy la echo de menos, pero me impulsa el conocimiento de que está en paz", cerró.

Con información de La Nación/GDA