"El Colorado de Omar" está internado y tranquiliza a los seguidores con un mensaje

Luis Alberto Mulethaler, mejor conocido como "El Colorado de Omar Gutíerrez" ingresó en los últimos días al sanatorio de Médica Uruguaya para tratarse de una lesión en la espalda, que data de hace algunos años pero en los últimos días se agravó, le genera dolor y le dificulta la movilidad.

El popular "Colo" se encuentra en sala común, a la espera de estudios y de una eventual cirugía para tratar la afección, que de acuerdo a su testimonio data de 2024 cuando fue rapiñado en la calle y recibió duros golpes en la zona lumbar.

Tras la internación la semana pasada, uno de sus compañeros de habitación compartió contenido en redes sociales, dando cuenta de que estaba a la espera de una operación, que se está evaluando de parte de los médicos tratantes, según informaron allegados.

Los informantes añadieron que Mulethaler se encuentra estable, con el mismo humor de siempre, lo que contrasta con un rumor que se generó en redes sociales en los últimos días y que hablaba de un agravamiento en el estado de salud del "Colo", de 73 años.

Mulethaler vive desde mediados de 2025 en el hogar municipal de Pando (Canelones), luego de que fuera rescatado de una situación de calle en la localidad de Sauce. Ante los rumores, el popular personaje grabó un mensaje tranquilizador para sus compañeros: "Me encuentro bien, me están realizando estudios, estoy casi sin dolor, bien, muy bien. Nos vemos pronto, de parte del Colorado", dijo en un audio al que accedió El País.

La salud del "Colorado de Omar" ha sido tema de preocupación desde 2024 cuando fue rapiñado en Av. 8 de Octubre para robarle 200 pesos. Semanas después tuvo un ACV en la vía pública y fue internado en Médica Uruguaya.

Luego vivió en varios residenciales hasta su llegada al hogar de Pando.

