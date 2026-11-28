El docente y exdiputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust volvió a cargar contra el periodista Leonardo Haberkorn, a quien atribuyó llamadas recientes a integrantes de su familia en Paysandú para realizar averiguaciones sobre su "vida privada". El referente del Espacio Constitucional Ambientalista cuestionó los métodos del comunicador y hasta puso en duda las motivaciones detrás de su investigación.

En la última edición de su programa, Lust dedicó varios minutos a realizar un duro editorial contra el periodista de Desayunos informales y Doble vía (Canal 12), con quien ya había protagonizado un polémico episodio televisivo.

Antes de formular sus cuestionamientos, el dirigente político destacó las virtudes de Haberkorn como escritor y su aporte a la literatura nacional a través de sus trabajos de investigación histórica.

“Creo que es un muy buen escritor. Se lo he dicho a él personalmente y lo he dicho en programas de televisión porque he leído sus libros”, expresó. Sin embargo, inmediatamente después relató una situación que le generó profundo malestar.

Según contó Lust, en los últimos días recibió una llamada de su cuñado Alfredo, radicado en Paysandú, quien le informó que Haberkorn se había comunicado con integrantes de su entorno familiar para realizar averiguaciones sobre el pasado y la vida personal de Lust.

“Honestamente le digo, me da un poco de lástima Leonardo Haberkorn, que es un gran periodista, en mi concepto”, sostuvo el exlegislador, antes de acusarlo de dedicarse a “espiar la vida personal de otros”.

Lust aseguró que desconocía cómo había conseguido el periodista los números telefónicos de sus familiares y le reclamó que, en caso de tener alguna inquietud, se comunicara directamente con él. “A Haberkorn le digo que si quiere saber, me llame. Yo no lo voy a llamar”, manifestó.

Eduardo Lust en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Las sospechas de Lust: "¿Alguien se lo habrá encargado?"

En otro pasaje de su editorial, el referente ambientalista se preguntó cuáles eran las motivaciones del periodista para indagar en su historia personal y deslizó la posibilidad de que estuviera actuando por encargo de terceros, aunque no presentó elementos que respaldaran esa hipótesis.

“¿Será iniciativa de él? ¿Alguien se lo habrá encargado? ¿Estará trabajando para alguien? Son preguntas”, lanzó.

Lust rafirmó que su actividad actual es la de docente de la Facultad de Derecho y referente de un espacio de comunicación política, al tiempo que cuestionó el interés que pudiera despertar su vida privada.

“En lugar de dedicarse a cosas más productivas para él y para el Uruguay, se dedica a llamar a mi familia para preguntar sobre mi vida privada. Es raro, ¿no?”, expresó.

El exdiputado cerró su descargo con una advertencia sobre lo que considera un límite. “Como yo siempre dije, hay un solo límite que yo no permito que se pase, que es la familia. Lo otro, que digan lo que quieran”, sentenció.

Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn en el avance de "Doble Vía", de Canal 12. Foto: Captura de X @doblevia12.

El antecedente del cruce televisivo en "Doble vía"

El malestar de Lust con Haberkorn tiene un antecedente reciente. Ambos protagonizaron una tensa entrevista en Doble vía, el programa de Canal 12 que el periodista conduce junto a Juanchi Hounie.

En aquella oportunidad, Haberkorn interrogó al exlegislador sobre deudas con la Intendencia de Montevideo y la Scuola Italiana que habrían derivado en embargos, además de consultarlo sobre la suspensión del ejercicio de su profesión de escribano. Lust respondió que las deudas estarían saldadas y que el caso de su suspensión en el ejercicio de la profesión notarial era algo en lo que prefería no profundizar.

La entrevista tuvo amplia repercusión y abrió un debate acerca de los límites entre la investigación periodística, el interés público y el derecho a la privacidad de una figura política que actualmente no ejerce un cargo de gobierno.

Mientras algunos defendieron la pertinencia de las preguntas en función de la trayectoria pública de Lust, otros cuestionaron esas preguntas.