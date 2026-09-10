Darío Silva sorprendió con una anécdota de su etapa como futbolista en España: “Me gustaba tanto la noche”

Darío Silva recordó una de las épocas más particulares de su carrera como futbolista en España y reveló una insólita decisión que tomó mientras defendía al Málaga: como le gustaba mucho salir de noche, terminó comprándose una discoteca en Marbella.

El exdelantero de la selección uruguaya contó la anécdota durante su participación en Fix Fútbol, el programa que conduce Sebastián Giovanelli en la plataforma FIX. En la mesa también estaba Alejandro Lembo, quien recordó haber compartido alguna de aquellas salidas con Silva.

“Como me gustaba mucho la noche, me calenté y me compré una discoteca en Marbella”, lanzó el exfutbolista, provocando las risas de los presentes. Según relató, llegó a la conclusión de que gastaba tanto dinero en sus frecuentes salidas que directamente decidió convertirse en propietario del lugar.

Silva describió además la particular rutina que llevaba por aquellos tiempos. Permanecía en la discoteca desde la medianoche hasta las 6:00 y, como tenía que presentarse a entrenar a las 8:00, prefería no acostarse.

“De 0 a 6 en la discoteca. Entrenaba a las 8. Desayuno, matecito y a las 8 entrenamiento, porque si me iba a dormir, me dormía”, recordó. Después de cumplir con las aproximadamente dos horas de trabajo junto al plantel, recuperaba energías durante el resto de la jornada: “Después dormía toda la tarde. Entonces descansaba tranquilamente”.

Lo llamativo es que aquella intensa vida nocturna coincidió, según el propio Silva, con uno de sus mejores momentos deportivos en Málaga. “Mi mejor año, mi mejor año. Clasificamos a la UEFA”, destacó. Los demás integrantes de la mesa bromearon con que después de semejante rutina “volaba” dentro de la cancha.

Lembo también fue incluido en los recuerdos de aquellas noches. “Pero bueno, te llevé”, le dijo Silva al exzaguero, quien confirmó entre risas que había estado en la discoteca.

Y no era el único uruguayo que participaba de aquellas expediciones. Silva recordó una ocasión en la que reunió a un numeroso grupo para ir hasta el local en una camioneta Hummer. “¿Cuántos íbamos en el Hummer? Once en la camioneta a la discoteca”, contó.

Entre los pasajeros también estuvo Richard “Chengue” Morales. Según el relato de Silva, el grupo era tan numeroso que tuvieron que ingeniárselas para acomodarse todos en el vehículo.

La carrera profesional de Silva tuvo un abrupto final en 2006, cuando sufrió un grave accidente de tránsito en la rambla de Montevideo. El vehículo que conducía chocó contra una columna y el exdelantero sufrió severas lesiones que obligaron a los médicos a amputarle parte de la pierna derecha. Tenía 33 años y había quedado sin club poco antes, tras su paso por el Portsmouth de Inglaterra. El accidente terminó alejándolo definitivamente del fútbol profesional, luego de una extensa trayectoria que incluyó pasos por clubes de Uruguay, Italia, España e Inglaterra, además de la selección uruguaya.