Clarisa Abreu recordó una pelea con su hermano y la insólita revancha para molestarlo: "Recibí mucho hate"

Clarisa Abreu fue una de las invitadas de Algo que decir, el programa que conduce Pablo Fabregat por Canal 12, y dejó varias anécdotas desconocidas que mezclaron humor, recuerdos familiares y una inesperada confesión sobre su vínculo con su hermano, Sebastián "Loco" Abreu.

En el comienzo de la charla, la modelo e influencer habló sobre cómo es su vida junto al futbolista Santiago Colombatto, actual jugador del Real Oviedo de España. Se refirió a las mudanzas constantes, los costos de vivir en el exterior y la incertidumbre de cuál será el próximo destino.

Sin embargo, aclaró que mucho antes de iniciar esa relación ya había elegido probar suerte en el exterior por decisión propia. Vivió en Argentina y Ecuador porque quería crecer profesionalmente y conocer cómo funcionaba el medio en otros países.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó durante el segmento "Palabras cruzadas", cuando Fabregat abrió el debate sobre la exposición pública de las ideologías. En ese contexto, el conductor recordó un episodio que Clarisa vivió desde el lado futbolero.

"Tu hermano asociado con Nacional a morir y vos hincha de Peñarol, con una tapa de revista incluso con la camiseta. Ahí te arruinaron, ¿no?", le planteó.

Clarisa reconoció que aquel episodio le generó una enorme repercusión y aprovechó para reflexionar sobre el fanatismo. "No me gusta que me pregunten de política porque detesto a la gente que pelea por esos temas. Futbolísticamente también me parece que la gente no está bien. Siempre van un paso más adelante con la violencia", afirmó.

También confesó que recibió una gran cantidad de críticas en redes sociales. "Recibí muchísimo hate, pero lo merezco, lo asumo", dijo entre risas, antes de revelar la verdadera historia detrás de aquella recordada portada de Sábado Show.

Clarisa Abreu vestida de Peñarol para la Sábado Show.

Según explicó, en realidad ella siempre fue hincha de Nacional. Sin embargo, durante una pelea con su hermano decidió fingir durante unos seis meses que simpatizaba por Peñarol y hasta aceptó posar con la camiseta aurinegra para la tapa de Sábado Show con un único objetivo: hacerlo enojar.

"Siempre fui de Nacional, pero ese momento fue para molestarlo, directo hacia él. Perdón", confesó divertida.

Más adelante, durante el juego "ABC", los invitados debían descubrir cuál de tres historias sobre la infancia de Clarisa era verdadera. Las opciones eran que había secuestrado una tortuga de la escuela, que había tenido una paloma como mascota o que criaba renacuajos. Todos apostaron por la primera alternativa, pero la respuesta correcta era la segunda.

Entonces recordó que una paloma cayó en el patio de su casa con un ala lastimada y su familia decidió curarla. "Le dije a mi papá: 'Yo me la quiero quedar'. Él le ató una cuerdita y la llevábamos para todos lados paseándola. Era mi mascota y toda una novedad en el pueblo", relató.

Aunque nunca llegaron a ponerle nombre, el vínculo duró poco. "La tuve unos días y voló. La hicieron volar", concluyó entre risas, cerrando otra de las historias insólitas que dejó su paso por el programa.