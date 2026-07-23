Chris Namús reveló que tuvo un intento de suicidio tras video íntimo y se refirió a su ex: "Me jodió la vida"

Chris Namús dio una extensa entrevista con Ana Matyszczyk para el ciclo Charlas FIX, donde la exboxeadora uruguaya reveló que intentó quitarse la vida tras la difusión de un video íntimo grabado por una expareja, un episodio ocurrido en 2011, en el apogeo de su carrera y que, según confesó, todavía hoy no logra superar.

Radicada en Buenos Aires junto a su actual novio y prometido Ariel Berra y comentarista de ESPN KnockOut, Namús repasó los momentos más importantes de su trayectoria, desde sus inicios como pionera del boxeo femenino en Uruguay hasta las lesiones que precipitaron su retiro. Sin embargo, el tramo más conmovedor de la conversación estuvo dedicado al impacto que tuvo la violación de su intimidad hace 15 años.

"Todavía no está sanado", aseguró la exdeportista al recordar la filtración del video. Contó que la grabación fue realizada por una expareja pese a que ella nunca estuvo de acuerdo y se hizo bajo la promesa de que sería eliminada. Tiempo después de finalizado aquel noviazgo, el material comenzó a circular y llegó incluso a distintos medios de comunicación.

En un principio intentó seguir adelante sin darle importancia. "No estaba haciendo nada malo. La víctima era yo", explicó. Pero la situación cambió cuando comenzó el acoso hacia sus hermanos en la escuela. "Escuché a mi madre decir que no podía mandarlos porque los estaban molestando por ese tema. Ahí me quebré", recordó entre lágrimas.

Ante la consulta de Matyszczyk sobre si había pedido ayuda, la deportista respondió afirmativamente y se desarmó. "Sí, estuve con psicólogo.. tuve un intento de suicidio", reveló entre lágrimas y sin poder continuar. La periodista le ofreció agua y le dijo que se tomara el tiempo necesario para retomar el diálogo.

Namús admitió luego que aún continúa sufriendo las consecuencias cada vez que aparecen comentarios en redes sociales. "Me da mucha rabia que todavía haya gente que use eso para burlarse. No entienden el daño que provocan", sostuvo.

Reveló que en su momento hubo denuncia policial y en estrados judiciales, la expareja que grabó el material deslindó responsabilidad. "Llegó a ir a juicio. Dijo que él no fue. Que el video lo tenía una tarjeta de memoria que había perdido y después alguien que la encontró, lo subió", comentó.

Pese a esta defensa, Namús no lo perdona. "No le creí. Y si fuera así como él dice, igual lo considero responsable. Porque tenía algo que no debía tener y en cualquier caso, lo tendría que haber cuidado realmente bien. Me re jodió la vida. No le creo ni lo perdono", añadió.

También cuestionó la impunidad con la que muchos usuarios siguen haciendo referencia al episodio y aseguró que le gustaría que existieran herramientas legales más eficaces para sancionar ese tipo de agresiones digitales.

Matyszczyk valoró el testimonio de Namús para medir el alcance dañino de "agresión digital que no tiene fin". La exboxeadora añadió que por años evitó hablar del tema como forma de que "se muera". Sin embargo, el capítulo no logra cerrarse.

"Me di cuenta de que no pasa y que sigue. Cada vez que alguien puede, dice algo al respecto. Eso es lo que me da más bronca, la impunidad", dijo la exboxeadora y mencionó el caso de Florencia Astori, la gestora cultural e hija del exministro y dirigente político Danilo Astori. "Decían cualquier cosa de ella y los llevaba a todos a juicio y tenían que retractarse y pedir disculpas públicas. Me encantaría tener esa herramienta y que sea válido para esto. Que ninguno más diga nada. Hablo en masculino porque el 98% de los comentarios son de hombres", dijo.

La lesión que cambió su carrera

Otro de los momentos más impactantes de la entrevista fue el relato de la grave contusión cerebral que sufrió en su última pelea, disputada en Estados Unidos, en 2024.

Aunque descendió del ring consciente tras un nocaut de pie, minutos después comenzó a desorientarse al punto de no recordar en qué país estaba ni cómo era el hotel donde se hospedaba. Al día siguiente aparecieron fuertes dolores de cabeza y más de veinte episodios de vómitos en pocas horas.

La situación se agravó porque, según denunció, la organización del combate se negó inicialmente a cubrir los costos médicos en Miami, hasta que un amigo intervino para exigir la atención de urgencia.

Finalmente una tomografía confirmó una contusión cerebral. "Esperar ese resultado fue el momento más duro. Pensé que podían decirme que tenía un derrame o que necesitaba una operación", recordó.

Esa experiencia terminó por hacerle comprender que había llegado el momento de priorizar su salud. "Esa derrota me enseñó que primero está mi vida y después todo lo demás", afirmó.

De pionera a campeona del mundo y la desigualdad económica en el boxeo

Durante la charla también repasó cómo comenzó a practicar boxeo en 2004, cuando ningún gimnasio de Montevideo aceptaba mujeres.

Tras ser rechazada en varios lugares, fue su abuela quien convenció al entrenador Antonio Canedo para que le diera una oportunidad. El resto de la historia fue vertiginoso: pasó rápidamente al profesionalismo, llegó a ubicarse entre las mejores del mundo y se convirtió en la primera boxeadora uruguaya campeona mundial.

También recordó que el apodo de "Bombón Asesino" no fue una elección propia, sino una ocurrencia de la producción del programa de televisión Punto penal. Sandra Rodríguez fue quien empleó ese término en una sus primeras entrevistas.

Namús dedicó otro tramo de la conversación a denunciar la enorme diferencia salarial entre hombres y mujeres en el boxeo.

Como ejemplo recordó que en 2016, cuando disputó un título mundial indiscutido, recibió una bolsa de 20.000 dólares, mientras que un boxeador en una situación equivalente habría cobrado entre 200.000 y 300.000 dólares.

Además reveló que, durante parte de su carrera, descubrió que algunos representantes cobraban sumas muy superiores a las que luego le informaban a ella, quedándose con la mayor parte del dinero sin que la deportista conociera el monto real de las negociaciones.

Se viene el casamiento con Ariel Berra

Chris Namús y Ariel Berra. Foto: Facebook de Chris Namús.

A sus 38 años, Namús vive en Buenos Aires, trabaja como comentarista en ESPN KnockOut y participa en la organización de eventos y el desarrollo de nuevos boxeadores.

En noviembre contraerá matrimonio con el productor de TV y radio, Ariel Berra y confesó que, una vez casada, buscará convertirse en madre. Aunque mantiene el deseo de realizar una última pelea de despedida, reconoce que hoy sus prioridades cambiaron.

"No descarto hacer un combate más para cerrar mi carrera, pero ahora mi foco está en mi familia y en los proyectos que vienen", concluyó.

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