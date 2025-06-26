Inesperado giro televisivo: Canal 10 vuelve a apostar a un magazine para la tarde y ya eligió a su conductora

Redacción El País

Los canales de televisión definen apuestas para el segundo semestre y las novedades para el horario vespertino vendrían del lado de Canal 10. Es que según supo Tv Show, el canal ubicado en la calle Lorenzo Carnelli tiene en carpeta el estreno de un nuevo magazine de actualidad para la tarde.

La figura elegida para estar al frente de este nuevo ciclo sería Noelia Etcheverry, que actualmente lleva las riendas de La Voz Kids junto al mago Daniel K y de Sonríe: te estamos grabando con Jorge Piñeyrúa y Rafa Cotelo.

Noelia Etcheverry conduciría el nuevo magazine de Canal 10. Foto: Estefanía Leal

La conductora estaría acompañada por un panel que cuenta hasta el momento con tres nombres confirmados: el de la abogada y modelo Natalie Yoffe, el del cocinero Lucas Fuente y el del periodista Daro Kneubuhler, que se desempeñan actualmente en otros ciclos de la señal. El actor Sebastián Oreiro, que anima el espacio de streaming Sacate la Careta, también tendría una participación especial en el ciclo.

Fuentes de Canal 10 anticiparon de forma extraoficial que el programa adoptaría un estilo similar al magazine argentino Cortá por Lozano, que conduce Verónica Lozano desde 2017 por Telefé. Este combina actualidad con un estilo descontracturado y una entrevista central. El estreno está previsto para julio e iría de lunes a viernes al término de Subrayado Mediodía.

Este estreno implica la vuelta de un magazine de producción nacional a la tarde de Canal 10 después del levantamiento de El Show de la Tarde en setiembre de 2023. El final de aquel ciclo quedó marcado por la polémica, ya que su conductora Paola Bianco cuestionó la forma de la que la empresa culminó el ciclo. "Me corrieron. No sé por qué. Me gustaría saber qué fue lo que pasó", dijo tiempo después en una entrevista para Algo Contigo (Canal 4). En aquel entonces ella estaba acompañada por Aldo Martínez en la conducción y por Lucas Fuente en el segmento de gastronomía.