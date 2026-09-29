Bruce Willis reapareció en una tierna foto junto a su hija Tallulah en medio de su delicado estado de salud

Bruce Willis volvió a aparecer públicamente a través de una imagen familiar que conmovió a sus seguidores. Tallulah Willis, una de las hijas del reconocido actor, compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se la ve protagonizando un cariñoso momento con su padre, alejado desde hace años de la actuación debido a sus problemas de salud.

La imagen fue publicada este lunes en Instagram. Allí, Willis aparece sentado mientras Tallulah permanece de pie detrás de él, inclinada para darle un beso en la cabeza. La joven sostiene además con una mano el rostro de su padre, quien posa con los ojos cerrados y una leve sonrisa.

“Cutie pie”, escribió Tallulah —una expresión cariñosa que podría traducirse como “qué lindo” o “qué ternura”—, junto a dos emojis de beso.

La publicación adquirió especial repercusión debido a que las apariciones recientes del protagonista de Duro de matar, Sexto sentido y Pulp Fiction son poco frecuentes.

En marzo de 2022, la familia de Willis anunció que el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta las capacidades relacionadas con el lenguaje y la comunicación. Como consecuencia, el intérprete puso fin a una extensa carrera cinematográfica.

Bruce Willis junto a Emma Heming Willis, Demi Moore y sus hijas. Foto: Captura Youtube

Un año después, en febrero de 2023, sus familiares informaron que el diagnóstico había avanzado y que Willis padecía demencia frontotemporal (DFT). Desde entonces, su entorno ha mantenido informados a sus seguidores en determinadas ocasiones, al tiempo que procura preservar la intimidad del actor.

La nueva fotografía llega además pocas semanas después de otro importante acontecimiento familiar. Según informó TMZ, Willis estuvo presente en agosto en la boda de Tallulah con el músico Justin Acee, celebrada en el rancho familiar en Idaho.

En los últimos tiempos también trascendió que el actor reside en una vivienda separada del resto de su familia, donde cuenta con atención permanente de especialistas. Su esposa, Emma Heming Willis, ha explicado públicamente esa decisión y defendido que responde a las necesidades de cuidado de su marido.

A pesar de la enfermedad y de su retiro de la vida pública, la familia continúa compartiendo ocasionalmente imágenes que muestran a Willis acompañado por sus seres queridos. La fotografía publicada por Tallulah ofrece precisamente uno de esos registros íntimos: un beso, una sonrisa y un gesto de afecto entre padre e hija.