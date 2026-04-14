Amor misterioso: Natalia Camilo compartió foto romántica con un hombre y crecen versiones de nueva relación

La modelo y DJ uruguaya Natalia Camilo vuelve a ser noticia, esta vez por un motivos del corazón: un nuevo capítulo en su vida amorosa. La artista sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen en la que se la ve abrazada a un hombre en un entorno natural de lagos, sin revelar su identidad.

El posteo estuvo acompañado por un fragmento de la canción Those Eyes del grupo New West: “Cause all of the small things that you do are”, cuya traducción sugiere una fuerte carga emocional y romántica. "Porque todas las pequeñas cosas que haces / son las que me recuerdan por qué me enamoré de ti", sería la traducción completa.

Natalia Camilo. Foto: Trimax Live.

La elección del tema no pasó desapercibida y fue interpretada por muchos como una confirmación implícita de su presente sentimental. De inmediato, la comunicadora comenzó a recibir mensajes de felicitaciones y muchas preguntas, además de sorpresa. Pero ella no brindó más detalles.

Según pudo saber TV Show por allegados, el hombre en cuestión sería un deportista argentino, lo que coincide con los reiterados viajes de la comunicadora a Buenos Aires en los últimos meses.

La publicación hecha por tierra los rumores de presunto romance de la artista uruguaya con Cristian Castro, disparados el mes pasado luego de que se los viera juntos en Miami. Este encuentro se dio por razones laborales.

Más allá de su vida personal, Camilo mantiene una intensa actividad profesional. Se destaca como DJ en Uruguay y la región, y además conduce el programa de streaming Club Stream, que se emite por Trimax Live.

Madre de dos hijos, la última relación pública de Camilo fue con el futbolista Nicolás Albarracín, vínculo que finalizó en 2020 en medio de denuncias y un fuerte escándalo mediático. Hoy, todo indica que la artista estaría apostando nuevamente al amor, aunque por ahora prefiere mantener los detalles en reserva.