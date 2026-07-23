Víctor Heredia anuncia su regreso a Uruguay tras siete años: fecha, lugar, precios y las entradas del recital

A siete años de su último concierto en Uruguay, Víctor Heredia anunció su regreso a Montevideo. El viernes 2 de octubre, el argentino presentará la gira Reencuentro en El Galpón.

El músico, una figura de la canción popular latinoamericana, presentará un repertorio centrado en clásicos como “Sobreviviendo”, “Todavía cantamos”, “Ojos de cielo” y “Razón de vivir”.

Las entradas se venden en RedTickets y los precios van de 2580 a 3780 pesos. La última vez que Heredia cantó en Montevideo fue en 2019, cuando celebró sus 50 años de carrera en el Auditorio Nacional del Sodre.

Con aquel concierto, el músico sellaba una etapa retrospectiva iniciada en 2017, cuando lanzó los dos volúmenes de 50 en vuelo, el proyecto con el que reversionó varios de sus clásicos junto a invitados de diversas generaciones y estilos musicales. La lista incluye a figuras como Serrat, León Gieco, Silvio Rodríguez, Nahuel Pennisi y Abel Pintos.

El proyecto acercó a su obra a una nueva generación de oyentes, que descubrieron su obra. Es un proceso que tuvo una nueva capa más adelante, en 2022, cuando el rapero Trueno lo invitó a ser parte de “Tierra Zanta”, uno de los puntos altos de Bien o mal, el disco consagratorio del argentino.

En 2023, Heredia publicó Una canción de amor, un disco que entrelaza novedades con reversiones de su repertorio. La lista de reversiones incluye a “Amanecer frente a tu casa”, “Álamos de primavera” y “El viejo Matías”, que grabó junto al célebre pianista y productor Lito Vitale.

En su regreso a Montevideo, el músico de 79 años repasará los clásicos de su obra. La lista incluye, claro, a “Sobreviviendo”, que grabó junto a varios artistas a lo largo de los años. En 2015 la llevó al terreno del rock, y semanas atrás la trasladó a la cumbia junto a Un Poco de Ruido.