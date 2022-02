La Vela Puerca en el Estadio Centenario: la productora mantiene el show y ataca a CAFO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El enfrentamiento entre la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) y AM Producciones se mantiene y suma un nuevo capítulo, con declaraciones cruzadas en torno al show que La Vela Puerca tiene previsto dar en el Estadio Centenario el 19 de marzo.

Luego de que este domingo, El País anunciara que CAFO confirmó que a mediados de marzo albergará el acto de cierre de campaña a favor del Sí, de cara al referéndum sobre la LUC, y de que el presidente de la Comisión, Ricardo Lombardo, anunciara que La Vela podría tocar en abril, desde AM elevaron una respuesta a la opinión pública.

MIRA TAMBIÉN CAFO autorizó a que comisión por el "SÍ" realice acto en el estadio Centenario

En un comunicado emitido este fin de semana, desde AM Producciones detallaron cómo es el contrato que mantienen con CAFO y que le da exclusividad para realizar espectáculos musicales en el Centenario. El vínculo está vigente desde el 1 de marzo y por él, AM abona U$S 250.000 anuales, o sea, 20.833 dólares por mes.

"El contrato es ley entre las partes y debe cumplirse de buena fe, por lo que no pueden exigirse nuevas condiciones por una sola de las partes. En ese sentido, respecto del concierto de La Vela Puerca, espectáculo para el cuál ya se vendieron más de 11.000 entradas, informamos que el mismo fue autorizado por la Intendencia de Montevideo (copropietaria del Estadio y miembro de CAFO) en el mes de diciembre de 2021, habilitación que se mantiene al día de hoy. La fijación y autorización por parte de la Intendencia de dicho concierto se informó a CAFO en diciembre de 2021, y en todo este tiempo al día de hoy, CAFO jamás dijo ni que la CONMEBOL fijaría partidos para el 16 de marzo, ni que la FIFA no permitía que se usara el Estadio 10 días antes de un partido por las Eliminatorias tal como lo expresó hoy el Presidente de CAFO en declaraciones a la prensa", señala.

Según AM, el contrato solo prevé como límites aquellos partidos de selección, clásicos o finales de campeonatos ya fijados, y establece que el predio debe entregarse siete días antes de un recital, para que se pueda armar el escenario en tiempo y forma. La productora, por su parte, tiene hasta tres días después del show para desarmar y liberar.

"En ningún momento CAFO mencionó que hubiera ningún tipo de actividad para esas fechas que van del 12 al 22 de marzo. Hacemos énfasis en que en este espectáculo en particular la cancha no se utilizaría por lo que cualquier argumento en ese sentido es falso. En virtud de ello, la productora no debe solicitar permiso a CAFO para ejercer los derechos emanados del contrato de arrendamiento, sino que únicamente debe coordinar que no existan las situaciones previamente mencionadas, las que no fueron provocadas por la productora, sino por incumplimiento de CAFO", se informa desde AM.

La productora también señaló incumplimientos de contrato en cuanto a la aprobación del evento por el Sí. "Al ser para un espectáculo de naturaleza musical y con venta de entradas, CAFO no tiene legitimación para arrendarlo unilateralmente porque la productora tiene el contrato de arrendamiento para espectáculos musicales de cualquier naturaleza, por lo que el mismo sólo podría hacerse legalmente si lo arrienda la productora, o si la productora cede el uso a dicha Comisión. Cualquier otra solución que pretenda CAFO sin consentimiento de la productora, hará incurrir a CAFO en responsabilidad por incumplimiento del contrato, el cual se hará valer ante el Poder Judicial", se anunció.

En ese sentido, AM insiste en que hará "todos los planteos correspondientes ante el Poder Judicial a los efectos de reestablecer el cumplimiento del contrato de arrendamiento, y reclamar los daños y perjuicios causados", aunque aclara: "Sin perjuicio de lo dicho, aún mantenemos la esperanza de que la situación, razón mediante, se encauce dentro de los límites legales".

Por su parte, La Vela Puerca se mantiene al margen del conflicto mientras lo que ocurrirá con su show en el Estadio Centenario continúa siendo una incógnita. En su último manifiesto en redes sociales, la banda hizo saber a sus seguidores el pasado 17 de febrero: "Seguimos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades respecto de la fecha de realización de nuestro show previsto para el 19 de marzo en el Estadio Centenario. Al no ser nosotros los productores de dicho show, hay decisiones e instancias de las cuales no podemos participar, por lo que dependemos de que las partes involucradas encuentren la solución más adecuada".

En tanto, la venta de entradas para el recital continúa en la web Acceso Ya, donde ya hay varios sectores agotados.

otra polémica El conflicto de AM con Agadu

En el comunicado emitido el fin de semana, AM Producciones también aludió a una diferencia con AGADU en relación a los derechos de autor.

Según AM, lo ocurrido "obedece a una mala interpretación de AGADU respecto del cobro de los derechos de autor y la gestión de ésta como administrador", y explica: "AGADU pretende que en los casos en que el productor contrate y le pague directamente al artista por su espectáculo y las obras sean de su autoría, también le pague el 10 % de la recaudación bruta (porcentaje que no fundamenta, y que en otros países es entre 2 y 5 %), como si fuera una suerte de tributo, por una supuesta representación del artista, aunque este haya cobrado directamente, extralimitándose en su rol de simple administrador de los derechos de autor propiedad de los artistas, arrogándose un derecho que la ley no le otorga".

AM asegura que tanto en los espectáculos de las bandas Maroon 5 como No Te Va Gustar y Jaime Roos, que son los últimos que la productora llevó a cabo en el Centenario, se le pagó directamente a los autores más de 1.800.000 dólares. "Formaron parte del repertorio temas de John Lennon, Paul McCartney, Marc Foster, Meri Deal, Niña Lobo, Raúl Castro, Mauricio Rosencoff, y Mandrake Wolf, y la productora pagó en AGADU los derechos de autor correspondientes. Y en el caso de La Vela Puerca (aún no realizado) ya se abonó el 50 % del cachet. Y ninguno de los artistas planteó ningún reclamo por los derechos de autor".

Según AM, en el juicio que les inició Agadu, tanto la Intendencia de Montevideo como CAFO y la Asociación Uruguaya de Fútbol respaldaron a la productora y su versión de los hechos.