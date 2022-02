Productora del show de La Vela Puerca responde a CAFO: "Acudiremos a la vía judicial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atín Martínez, el responsable de AM Producciones, emitió una carta a la opinión pública hoy después de que desde la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) anunciaran que el recital de La Vela Puerca, previsto para el 19 de marzo en el Estadio Centenario, no podrá realizarse.

Este jueves, Ricardo Lombardo, CEO del Estadio Centenario, declaró en el programa 100 % Deporte de Sport 890: "Se están vendiendo entradas para La Vela Puerca el 19 de marzo, ese día ya le dijimos al productor que no se puede realizar el concierto". También anunció que se iniciarían acciones legales por haber iniciado la venta de entradas sin tener autorización.

Luego de que trascendiera esta información, la productora responsable del show de La Vela, que ya se encargó de organizar el de Jaime Roos y los de No Te Va Gustar en diciembre en el Estadio, se pronunció oficialmente.

En la extensa carta firmada por Martínez, se recogen las declaraciones de Lombardo y se explica que la fecha del recital de La Vela "se acordó con el presidente de Cafo, que ahora lo desconoce, y es falso que sea preciso pedirle autorización a Cafo para la venta de entradas. Esta es facultad exclusiva de la Intendencia Municipal. Y fue cumplida en tiempo y forma el dia 20 de diciembre de 2021 conforme informe de la misma".

"Todo lo señalado, resuelto y comunicado por quien conduce Cafo, no se compadece ni con la normativa vigente, ni con el contrato entre el productor y Cafo, ni con las relaciones formales e informales mantenidas con todas las autoridades, constituye un franco exceso de las facultades

propias de ese organismo, y en definitiva consagra una desgraciada perforación del estado de Derecho", asegura la carta,

En el texto de AM se afirma que las declaraciones de Lombardo desconocen "la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre las partes,

para fines musicales y anexos, hoy vigente y con precio pago", y se señala que si hay voluntad de rescindirlo, debe hacerse "a través de los organismos judiciales competentes, no por un acto de imperio inexistente de quien preside Cafo, avasallando un contrato que no respeta ni cumple".

AM Producciones también reveló que ha pagado 311.666 dólares referidos a cuatro conciertos realizados por tres grupos artísticos, "los cuales valga recordar, fueron siempre conflictivos, difíciles y con la adición de amenazas de que los mismos no se llevaran a cabo, según postergaciones dispuestas por el órgano del field oficial. Otro atropello de Cafo. Y de su directiva".

Esos conciertos refieren al realizado por la banda Maroon 5 en marzo de 2020; a los dos de No Te Va Gustar en diciembre y al de Jaime Roos, que en total fue reprogramado seis veces, las dos últimas por partidos de fútbol que debían disputarse en el Estadio, primero de Copa Sudamericana y Libertadores, y después del Campeonato Uruguayo. En charla con El País, Roos declaró en su momento: "El atropello que sufrí desde el punto de vista profesional de parte de CAFO es el más grande de mi vida. (...) Ahora, después de que pase esto, veré lo que hago, puesto que el atropello ha sido demasiado grande para dejarlo pasar. Pero eso es para después. No podemos darnos el lujo de perder un minuto más en semejante mediocridad".

Desde la productora aseguran que no hubo incumplimiento de contrato de su parte y que "deberá procederse a confirmar la realización del espectáculo". Y se concluye: "La decisión unilateral y el desvío ilícito del contrato, solo pueden obedecer a otras razones no vinculadas con esa institución. Cafo no puede resolver la suspensión del espectáculo por decisión propia e inconsulta con su contratante. A esta altura la decisión ilícita de Cafo, deriva en consecuencias económicas para el productor, afecta la reputación de los artistas, y limita en forma arbitraria la libertad de disfrute de miles de ciudadanos que han adquirido su entrada. Su efectiva imposición por la via de los hechos, solo provoca daños ilegales. Los mismos seran resarcidos por los causantes del mismo, razón por la

cual acudiremos a la via judicial. Esperamos que las partes que forman Cafo (AUF e IMM) puedan intervenir respecto de la actuación de su mandatario a efectos de preservar el valor de la norma juridica, de la vigencia del Derecho, de los ciudadanos, y adopten un criterio en el cual prive la buena fe en el cumplimiento de los contratos, la cordura y la responsabilidad".