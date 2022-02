¿Qué dijo La Vela Puerca sobre la polémica por su recital en el Estadio Centenario?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Vela Puerca quedó envuelta en una polémica, luego de que se cruzaran versiones entre la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) y la productora AM, en relación a la realización de un recital de la banda previsto para el 19 de marzo en el Estadio Centenario.

CAFO aseguró hoy que el show, anunciado en diciembre y con entradas a la venta hace semanas, no se iba a poder realizar el día en que estaba pactado, por la disposición que la Selección Uruguaya debe hacer del Estadio.

Según Ricardo Lombardo, CEO del Centenario, AM Producciones ya estaba avisada de esta novedad y sin embargo mantenía las entradas a la venta. Por eso, dijo, se iniciarían acciones legales.

Atín Martínez, responsable de AM, respondió estas declaraciones públicas mediante un comunicado en el que planteó otra versión de los hechos, aseguró que de su parte no hay ningún incumplimiento de contrato de arrendamiento, y advirtió que recurrirán a la vía judicial.

"La decisión unilateral y el desvío ilícito del contrato solo pueden obedecer a otras razones no vinculadas con esa institución. Cafo no puede resolver la suspensión del espectáculo por decisión propia e inconsulta con su contratante. (...) Su efectiva imposición por la via de los hechos, solo provoca daños ilegales. Los mismos seran resarcidos por los causantes del mismo, razón por la cual acudiremos a la via judicial", dijo.

Luego de los fuegos cruzados, La Vela Puerca utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. "Nos enteramos por los medios que está en duda la realización del show en el Estadio Centenario del día 19 de marzo, que fuera anunciado en diciembre y el cual ya cuenta con un número muy importante de entradas vendidas", manifestaron mediante un texto.

"Estamos muy sorprendidos por la noticia y solicitando la información correspondiente a la productora que organiza el show y a las autoridades competentes", agregó vía redes el grupo, que prometió mantener a sus fanáticos y seguidores informados.

Hasta el momento no hay novedades sobre una reprogramación de show.