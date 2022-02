CAFO autorizó a que comisión por el "SÍ" realice acto en el estadio Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) decidió finalmente autorizar el uso del estadio Centenario para que la comisión por el "SÍ" a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) haga un acto de cierre de campaña a mediados de marzo.

Según confirmó a El País el presidente de CAFO, Ricardo Lombardo, los promotores del referéndum contarán con cuatro días a partir del 10 de marzo para montar el escenario, realizar el acto —en el que participarán distintos artistas— y desmontarlo. Esto es así porque el 9 hay un partido por la Copa Sudamericana, y el 14 es la fecha límite que permitida para que se hagan actos no deportivos en el estadio, ya que el 24 jugará la selección contra Perú por las Eliminatorias.



Ahora quedará por definir las condiciones del arriendo, para lo cual la comisión por el "SÍ" tendrá que resolver si contrata a la productora que trabaja con CAFO o negocian ambos directamente los detalles.



La dilación de la resolución del órgano que administra el estadio había generado malestar en el Frente Amplio.



“Si fuera por mí, no perdería ni un minuto más en esto. Está claro que no tienen la actitud de favorecer una acción democrática”, había valorado a El País Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierda, luego de que CAFO debatiera sobre este tema ayer sin llegar aún a una postura, ya que los integrantes de la comisión —tres por la Asociación Uruguaya de Fútbol y tres por la Intendencia de Montevideo— estaban divididos.



“Este es un acto de partidos democráticos y asociaciones civiles. Si no quieren laudar, que digan que no y chau, y lo haremos en el Velódromo”, había dicho también el presidente del Frente Amplio a El País, además de que se evaluaba como una alternativa usar el velódromo municipal en caso de no contar con el recinto deportivo.



El malestar de Pereira también respondía a las idas y vueltas que tuvo este tema en los últimos días. En un principio, el 3 de febrero, CAFO había resuelto negar la solicitud que habían hecho Pereira y Rafael Michelini de usar el estadio, bajo el entendido de que el criterio que tenía que prevalecer era dejar por fuera al Centenario de toda politización.



Sin embargo, días después aceptaron reconsiderar la decisión —entre otras cosas porque la politización se dio igual en la discusión pública—, pero que fuera la AUF la que en última instancia avalara o no el préstamo de la tribuna Olímpica del estadio, puesto que los delegados de la comuna —la otra pata del órgano— estaban decididos a aceptar el pedido de la izquierda.



La AUF finalmente dio el ok esta semana, y CAFO terminó aceptando en la reunión de esta tarde.



Otro de los asuntos que resolvió CAFO fue proponer a la productora de La Vela Puerca que el espectáculo que también se iba a hacer en marzo —pero que se suspendió por la proximidad por el partido de Uruguay— se realice en cualquier fecha de abril.