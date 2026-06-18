Samantha Navarro celebra su álbum debut en Sala Zitarrosa: fecha, costo de entradas y músicos invitados

La cantautora uruguaya Samantha Navarro festejará este sábado 29 de agosto en Sala Zitarrosa los treinta años de su primer álbum, Samantha Navarro.

El concierto contará con la participación de colegas y amigos de Navarro: Martín Buscaglia, Luciano Supervielle, Ana Prada, Dani Umpi, Paula Maffia, Isma Ruibal, Vivi Ruiz, Clipper y Rodra. También estará presente La Dulce, la formación compuesta por Ana Claudia de León, Andrea Viera y Mariana Vázquez que ha acompañado como banda a la artista.

Las trece canciones que componen el álbum serán las protagonistas del espectáculo. Sin embargo, serán reversionadas especialmente para la ocasión.

Las entradas están disponibles por Tickantel. Hasta el 1° de agosto tendrán un coste de 700 pesos. Luego, el precio general será de 1000 pesos. Hay 2x1 con Club El País.

Su álbum más reciente es Dulces pecadoras de 2025, junto a Ana Prada y La Dulce. Con nueve discos como solista y seis discos junto a proyectos, Navarro se ha consolidado como una de las voces femeninas uruguayas más relevantes de la escena. Este recital forma parte de la sexta edición de MAREA, un ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual creado por Sala Zitarrosa. En esta entrega del ciclo también están incluidas artistas como Hilda Lizarazu, Sofía Mora y Anita Valiente.

En una entrevista a El País en 2013, durante el aniversario número 21 de su carrera, afirmó no tener “la más remota idea” de por qué quiso mostrar sus canciones. “No soy la popular. Soy la gordita, la que tiene miedo a enamorarse. ¿Cuántas hay como yo? Debe haber más de una. Y yo hice canciones para todas nosotras, estaba colocada en ese lugar de rebeldía”.

Dos años antes de publicar su primer álbum, Navarro se presentó al Primer Festival de la Canción Inédita de Montevideo, con un jurado compuesto por componían Eduardo Darnauchans y Fernando Cabrera, y ganó. De hecho, fue elogiada por el primero.