Roberto Musso del Cuarteto de Nos: "Para muchos seguimos siendo una banda rara"

Roberto Musso está contento con lo que está pasando con Cuarteto de Nos en América Latina. Habla de México, Colombia, Ecuador, de recintos llenos de miles de personas coreando las canciones que él escribe. Cuenta historias revelando su sorpresa ante el recibimiento. Y está contento.

“Es raro para una banda con tantos años decir que este es su mejor momento”, le cuenta Musso a El País. “Y es lo que nos está pasando”.

A su ya extenso repertorio, además, Cuarteto de Nos acaba de agregar las nueve canciones de Lámina once, su decimoséptimo disco y una nueva reflexión, como es costumbre, ocurrentemente amarga sobre el estado del mundo. Musso, que tiene 59 años, sigue mirando las cosas de una perspectiva crítica lo que queda claro en canciones como “Flan”, “Frankenstein posmo” o “Maldito show”. Es un gran disco.

La banda —integrada además por Santiago Tavella, Álvaro Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero— está presentándolo en una gira en arenas que de acá en más tiene una veintena de shows en México, Colombia, República Dominicana y Argentina. En noviembre, tienen tres fechas en Uruguay: el 12 de noviembre en el Antel Arena, el 26 de noviembre en Salto y el 2 de diciembre en San José. El tour termina el 8 de diciembre en Porto Alegre y ya pasaron por Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile y Paraguay.

Entusiasmado con tanto, Musso charló, a mediados de agosto, con El País.

—¿Están recogiendo todo lo que sembraron en todos estos años de ir a todos esos países?

—De un tiempo a esta parte, el 95 por ciento de los shows los hacemos fuera de Uruguay. Y fue como acá: un paso a paso escalonado y siempre en ascenso. Pero lo que pasó después de la pandemia, es que se multiplicó el público. Venimos llenando arenas y teatros para miles de personas. Y son shows que la gente vive muy intensamente coreando las canciones desde antes que salgamos a escena. Y es mayormente un público sub25 muy copado con las últimas canciones.

—En Uruguay, ¿quedan seguidores de la primera hora?

—No sé. Creo que hay toda una generación que nos conoció con Una navidad en las trincheras que no es público de shows pero que sigue estando ahí.

—¿Cómo se ha mantenido esa chispa?

—Eso para mí ha sido un secreto alucinante. Capaz que fue la evolución que han tenido el Cuarteto y yo como compositor de canciones de haber ir viendo el mundo a medida que íbamos creciendo biológicamente y que me fueran interesando distintos temas de los que hablar. Y eso fue, como naturalmente, refrescando al público. Capaz que si seguíamos con la misma propuesta de los 90, a esta altura seríamos una parodia del Cuarteto de hace 30 años.

—Cantando con globos en la cabeza...

—Eso no lo descarto (se ríe). Igual, a pesar de que aquel humor ha ido tamizándose más en ironía seguimos siendo una banda rara. Y más para el público nuevo que lo ve como algo diferente y te agradece que estés cantando cuestiones que no encuentran en otro lado.

—El Cuarteto es, claramente, un proyecto suyo. ¿Qué sigue encontrando en la banda?

—Siempre me sentí muy representado en lo que es el Cuarteto como banda y me da la impresión que hoy cada uno encontró su rol muy claro. Y tengo mis dudas de si serían lo mismo mis canciones interpretadas con otra gente.

—¿Las decisiones las toman entre todos?

—Sí, claro. Se toman entre el productor y la banda y pierdo muchas votaciones. Mi voto vale uno y no tengo poder de veto. Hay canciones que me parecen buenísimas pero si gana el “no”, me callo la boca.

—Para Lámina once volvieron a trabajar con Visitante y Héctor Castillo, dos productores de nivel internacional.

—Ha sido un gran acierto de la banda siempre buscar productores. Una cosa que nos da orgullo, es que cuando contactamos con productores tan importantes como Cachorro López o Visitante nos preguntamos si nos conocerán y les gustará la onda. Y lo unánime fue que nos dijeran “nunca pensé que me llamarían, es un honor”. Y eso nos da una idea lo bien posicionada que estamos a nivel, también, de la industria.

—¿Qué marca la frecuencia de la salida de un nuevo disco del Cuarteto?

—Ha dependido de cada situación. Habíamos sacado Jueves en 2019, y cuando empezamos la gira, nos agarró la cuarentena. Así que estando en cuarentena en casa no quería componer para competir con canciones que estaban sin tocar. Pero me puse a escribir. Y salió Lámina once.

—Su obra es muy reflexiva sobre la realidad, ¿en qué cambió la pandemia su mirada de las cosas?

—La pandemia me agarró en un lado raro. Por ejemplo, por primera vez en los 10 años que tiene mi hija Federica, no tuve una respuesta para algo que me preguntaba: era la primera vez que los dos teníamos la misma incertidumbre. Y ese me pareció un lugar interesante desde donde pararme para componer. Y como fue, también, un momento anti-inspiracional con todos esas cifras de enfermos, de muertos me plantee qué escribir en tiempos así. La pandemia nos explotó en la cara un montón de cuestiones que, creo, ya estaban en las canciones del Cuarteto pero que ahora estaban en carne viva.

-¿Por ejemplo?

—La partidización cada vez más radicalizada en todo. La búsqueda de culpables siempre en el otro, la cosa medio militar. Esa cuestión de realidad fragmentada que la psiquis no llega a racionalizar pero a la vez, estamos como autoexigidos a tomar parte y dar opinión. Y eso se nota en las canciones de Lámina once. Y de ahí el paralelismo que encontré con el test de Roscharch que obliga a dar una opinión a partir de un par de manchas para que alguien te clasifique.

—“Solo veo manchas” dice usted en la canción...

—No lo digo yo, sino ese personaje que es un poco emblema en el disco. Siempre ha estado esa especie de rebelde outsider en los discos del Cuarteto que va en contra y no quiere ser clasificado como común. Esa persona que solo ve manchas y no va a decir lo que otros quieran que diga.

—¿Cuál es la canción que más corea la gente en América Latina?

—No te miento pero desde la primera a la última, todas.