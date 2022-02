Santi Marrero: "Mi mundo va de Nirvana a Aventura, me encantan Bad Bunny y Bach"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De trabajar como jardinero a vivir de la música como integrante del Cuarteto de Nos, una de las bandas más longevas y populares de la música uruguaya. De tocar covers de Led Zeppelin a estrenarse como productor con una banda de pop radial. De ser bajista a construir un disco propio como un homenaje a, entre varias cosas, los sintetizadores.

El camino de Santiago Marrero está lleno de particularidades. Músico, compositor y productor, tiene 35 años y se afirma como una pieza de importante potencial en el panorama musical nacional. Es el miembro más joven del Cuarteto, el barco al que se subió en 2009; estuvo en el origen de la banda indie Mux, fue parte de Sante Les Amis y ahora se estrena como solista. “Pero todavía me falta un montón para caminar”, confiesa a El País.

A fines de 2021, Marrero lanzó Las afueras, su primer álbum solista y en el que explora el formato instrumental y el de la canción, con una muy especial sensibilidad.

El disco, dice, es la foto del que era hace tres años. “Estaba redescubriendo la música instrumental, muy copado con Nils Frahm, Ólafur Arnalds, toda una nueva camada que trae referencias de la formación clásica pero también del mundo de los sintetizadores, en una delgada línea de música para bandas sonoras y discos insertos en contextos más pop. Creo que este disco es una respuesta a todo lo que me pasaba en ese momento”.

Luego dirá que el disco es un homenaje “a muchas cosas”, a los demás y a uno mismo. Una celebración, una forma de agradecer todo lo bueno que pasa. Una manera de contestar la pregunta de quién es él cuando no está ensamblado en el proyecto de alguien más. Parte del todo.

Y dirá: “Voy descubriendo el conflicto de lo que quiero hacer, y en este disco necesité defender la escucha más calma. Este fue un proceso muy honesto conmigo. Y me encanta participar de proyectos colectivos, pero a veces te gusta la vida social y a veces necesitás estar en la cama con las persianas cerradas. Y este disco es estar en la cama con las persianas cerradas”.

recorrido El camino musical de Santi Marrero

La primera banda en la que estuvo Santi Marrero se llamaba Los Porristas Cachondos. Tenía 18 años, estudiaba en el Liceo Bauzá y se sumó, casi sin conocimientos, a un grupo que tocaba covers de Led Zeppelin.

Por entonces, la música era un hobby —había estudiado piano de niño, con Renée Pietrafesa, y se defendía tocando el bajo— y no tenía claro qué iba a ser de su vida, aunque consideraba seguir los pasos de su padre y se decidió a estudiar Bioquímica.

Ahí, con Los Porristas, le habilitaron el espacio para crecer. “Porque yo estaba pintado”, dice, “y crecí un montón”. Después vino la banda Solar, después una gira con Sordromo que por primera vez le permitió cobrar por tocar música; después se terminó Sordromo y su frontman, Rodrigo Gómez, le cedió un sintetizador que le cambiaría la vida. Después se fundó Mux, y luego Sante Les Amis y luego, dice, “una cosa llevó a la otra”.

Santé Les Amis; de gorra, Santi Marrero. Foto: Difusión

Llegó al Cuarteto de Nos cuando la banda buscaba a un músico para que tocara, en vivo, los arreglos de teclas que Luciano Supervielle había hecho para el disco Bipolar, y no se fue más.

“A esta altura”, dice, “El Cuarteto es muchas cosas a la vez. Fue el espacio que me permitió crecer exponencialmente a nivel profesional, vivencial y también económico, porque vivo de lo que hago. El Cuarteto es la posibilidad de vivir de la música. Si me preguntás qué hubiera sido de mi vida si hubiera tenido plata, no sé; siempre tuve la necesidad de laburar y a veces la gente se olvida de eso, y juzgan cosas sin pensar que vos también estás trabajando. Es una profesión la música. Y a esta altura El Cuarteto es una familia. Está el tío que se emborracha y lo tenés que ver en Navidad, el primo con el que te llevás bárbaro, el otro al que no te fumás tanto pero te lo tenés que bancar. Es eso, una segunda familia disfuncional”, y se ríe.

"El Cuarteto es la posibilidad de vivir de la música. Y a esta altura, es una segunda familia" Santiago Marrero Músico, productor

Sin poder girar con El Cuarteto, una formación en la que cada vez ha ganado más espacio, Marrero encontró en la pandemia el espacio para terminar ese trabajo solista que llevaba tanto tiempo ideando. Y también se dedicó a producir, un camino que todavía le resulta nuevo pero en el que pisa cada vez más firme. Su sello está en el debut de la banda ENEMY, en buena parte del primer disco solista de Luis Angelero (Lejos) y en otro álbum debut, el de la banda El Color Ausente. Son todos logradísimos.

Está siempre haciendo cosas porque tiene el gen heredado de su madre, “un demonio de Tasmania en miniatura, que tiene 71 años y sigue viviendo como si tuviera 40”. Pero también por la ética de trabajo que construyó y que lo lleva a involucrarse al máximo en cada proyecto que emprende. Repite las palabras “responsabilidad” y “compromiso” como si fueran los dos pilares de su historia, su vida, su sonido.

Un sonido que, asegura, todavía está en construcción. “Mi mundo va de Nirvana a Aventura. Escucho Bad Bunny, me encanta y lo disfruto, y me encanta Bach. Creo que mi sonido lo estoy descubriendo; todavía no encontré un lugar que me superidentifiqué. Con Sante tuve espasmos de eso; con Mux lo he experimentado y en algunos destellos del Cuarteto también, la verdad. Y en Las afueras y lo que vengo haciendo, cada vez me voy acercando más”.