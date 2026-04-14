¿Quiénes son The Cockroaches? El plan secreto de los Rolling Stones para adelantar disco y estrenar canción

Días después de que Paul McCartney activara una campaña de expectativa en torno a su próximo disco, los Rolling Stones parecen moverse en la misma línea. La banda liderada por Mick Jagger lleva varios días jugando con el misterio alrededor de su nuevo álbum, el sucesor de Hackney Diamonds (2023), previsto para este año.

La estrategia gira en torno a una banda ficticia: The Cockroaches (“Las cucarachas”). En los últimos días, el barrio de Camden Town, al norte de Londres, apareció empapelado con afiches del supuesto grupo junto a un código QR que dirige a una pregunta provocadora: “Who the fuck are The Cockroaches?”. La frase —traducible como “¿Quién carajo son The Cockroaches?”— funciona como guiño interno: remite a una de las remeras más recordadas que usó Keith Richards en los setenta, con la inscripción “Who the fuck is Mick Jagger?”.

Allí se despliega el dispositivo completo: afiches con el nombre de The Cockroaches, la venta de la remera con la consigna y la tapa de un vinilo que solo muestra el nombre de la banda. A eso se sumó, el sábado, la publicación de una serie de coordenadas de Google Maps que conducen a 37 disquerías independientes de distintas ciudades del mundo. Montevideo quedó afuera.

El eje de la movida es “Rough and Twisted”, un tema de cuatro minutos y medio que, por ahora, solo circula en vinilo y no está subido a plataformas digitales. Se trata de una edición limitada: apenas 1000 copias numeradas en todo el mundo. Para seguir con el misterio, el vinilo tiene música en un solo lado y no cuenta con identificación en la etiqueta (“white label”). Es más, se presenta en una funda blanca simple con detalles mínimos y un inserto numerado.

Todo apunta a que se trata del primer adelanto del próximo disco de los Stones, previsto para este año, y las señales son bastante claras: guitarras filosas, armónica al frente y la voz inconfundible de Jagger. En redes circulan varios videos del tema, que remite al sonido de Blue & Lonesome, el disco de 2016 en el que la banda versiona 12 clásicos del blues, como "I Can't Quit You Baby" y "Just Your Fool".

Here's the full version of The Rolling Stones' new song "Rough and Twisted"



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Entre las pistas que circulan en torno a la campaña hay un detalle que termina de ordenar la historia: un número de WhatsApp vinculado a la movida cuyo estado dice “De regreso tras 49 años”.

La referencia no es casual.

En mayo de 1977, la banda se presentó por sorpresa en el club El Mocambo, en Toronto, bajo el nombre The Cockroaches. Los afiches anunciaban dos shows de April Wine con una banda telonera desconocida. En realidad, eran los Stones.

La maniobra buscaba evitar aglomeraciones y sostener el secreto. El acceso se definió a través de un concurso de la emisora CHUM-FM, que seleccionó a oyentes en función de su fanatismo por la banda. Los ganadores creían que asistirían a un show de April Wine; recién durante el traslado se enteraron de que el número principal era el grupo británico.

Aquellas presentaciones quedaron registradas en Live at the El Mocambo, editado recién en 2022. Parte de ese material ya había aparecido en Love You Live, el disco en vivo lanzado en 1977, con un repertorio centrado en clásicos del blues como “Mannish Boy”, “Crackin’ Up”, “Little Red Rooster” y “Around and Around”.

La aparición de "Rough and Twisted" también se da en un contexto particular. En diciembre, los Stones cancelaron su gira prevista para 2026 sin ofrecer explicaciones oficiales. Entre los rumores, se mencionó una posible negativa de Keith Richards, vinculada a problemas en las articulaciones de sus manos.

La banda se presentó por última vez en España el 1° de junio de 2022. Desde entonces, sobrevuela una incógnita inevitable: si los Stones volverán a los escenarios o si este nuevo material funciona, también, como una forma de cierre.

Recital de Rolling Stones en el Centenario. Foto: Nicolás Pereyra.

Según una exclusiva de The Sun, una fuente cercana a la banda reveló: "El álbum de los Stones lleva ya un tiempo listo. Gran parte se compuso y grabó hace tiempo, pero se le han hecho muchos ajustes para que quede perfecto. El año pasado volvieron a los estudios Metropolis en el oeste de Londres y ahora está listo para su lanzamiento". La producción está a cargo de Andrew Watt, quien ya trabajó con el grupo en Hackney Diamonds.

“Los chicos son conscientes de que no se están volviendo más jóvenes, así que algunos ven este como su último álbum, pero ¿quién sabe con los Stones? Harán algunas apariciones juntos para promocionarlo, pero por ahora no habrá gira", sumó.

Por otra parte, el guitarrista Ron Wood comentó el año pasado que el nuevo disco de los Stones ya estaba listo y que se publicaría en 2026. Sus declaraciones se sumaron a las ofrecidas semanas atrás por Marlon Richards, hijo de Keith, a la revista británica Record Collector. “Ahora mismo están en la ciudad, grabando”, comentó. “Están en Chiswick o algo así. Creo que están por terminar”.