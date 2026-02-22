Qué se puede llevar al show de Tini en el Estadio Centenario, a qué hora abren las puertas y qué entradas quedan

Este domingo, Tini presentará su show Futttura en Uruguay, el espectáculo más ambicioso de su carrera que por primera vez llega a Montevideo para un despliegue que promete ser impactante.

Con un escenario de 65 metros de largo montado sobre la Tribuna América, el concierto habilitará todo el campo de juego (de pie), la Tribuna Olímpica y las cabeceras Ámsterdam y Colombes para recibir al público, con una capacidad total de 50 mil personas.

Las puertas del Estadio Centenario se abrirán a las 18.00 y el show de Tini será a las 21.00. No habrá artista telonero y aunque se esperan invitados en el concierto, aún no se han develado los detalles. En un cuestionario realizado a través de su cuenta secundaria de Instagram, Tini dejó que una de sus amigas respondiera a la pregunta que más se hacen los fanáticos y solo dijo: "Puede ser".

Elementos permitidos para el show de Tini

Bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21x29,7 cm)

Botellas de agua de 600ml

Celulares

Tapones de oído

Pilots con capucha

Largavistas

Cámaras pequeñas con zoom fijo

Maquillaje

Medicamentos con receta

Chicles

Baterías recargables

Termo y mate

Sombreros, gorras y lentes de sol

Productos femeninos

Elementos prohibidos

Armas

Fuegos artificiales

Punteros láser

Discos

Banderas con palos

Sustancias inflamables

Comidas y bebidas (a excepción de agua)

Luces brillantes

Mochilas grandes

Sillas

Bicicletas, patinetas o similares

Drones

Pistolas de agua

Instrumentos musicales

Bocinas de aire comprimido

Aerosoles o pintura de lata

Publicidad

Cadenas largas o con picos

Pelotas

Peluches

Heladeritas

Animales, salvo perros de servicio

Computadoras

Drogas

Cámaras profesionales

Qué entradas quedan en venta

Las entradas para la Tribuna Olímpica, la Colombes y algunos de los sectores VIP ya se encuentran agotadas. Quedan tickets disponibles en los siguienes lugares:



VIP Diamante B - $ 7.200

VIP Platino - $ 5.400

Campo General - $ 3.400

Tribuna Ámsterdam - $ 2.700

Las entradas están en venta en Red UTS y los precios no incluyen el costo de servicio.