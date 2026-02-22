Qué se puede llevar al show de Tini en el Estadio Centenario, a qué hora abren las puertas y qué entradas quedan
Tini llega a Uruguay con su ambicioso show "Futttura", un repaso por toda su carrera. A horas del concierto repasamos qué se puede llevar, qué no, los horarios y las entradas disponibles.
Este domingo, Tini presentará su show Futttura en Uruguay, el espectáculo más ambicioso de su carrera que por primera vez llega a Montevideo para un despliegue que promete ser impactante.
Con un escenario de 65 metros de largo montado sobre la Tribuna América, el concierto habilitará todo el campo de juego (de pie), la Tribuna Olímpica y las cabeceras Ámsterdam y Colombes para recibir al público, con una capacidad total de 50 mil personas.
Las puertas del Estadio Centenario se abrirán a las 18.00 y el show de Tini será a las 21.00. No habrá artista telonero y aunque se esperan invitados en el concierto, aún no se han develado los detalles. En un cuestionario realizado a través de su cuenta secundaria de Instagram, Tini dejó que una de sus amigas respondiera a la pregunta que más se hacen los fanáticos y solo dijo: "Puede ser".
Elementos permitidos para el show de Tini
- Bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21x29,7 cm)
- Botellas de agua de 600ml
- Celulares
- Tapones de oído
- Pilots con capucha
- Largavistas
- Cámaras pequeñas con zoom fijo
- Maquillaje
- Medicamentos con receta
- Chicles
- Baterías recargables
- Termo y mate
- Sombreros, gorras y lentes de sol
- Productos femeninos
Elementos prohibidos
- Armas
- Fuegos artificiales
- Punteros láser
- Discos
- Banderas con palos
- Sustancias inflamables
- Comidas y bebidas (a excepción de agua)
- Luces brillantes
- Mochilas grandes
- Sillas
- Bicicletas, patinetas o similares
- Drones
- Pistolas de agua
- Instrumentos musicales
- Bocinas de aire comprimido
- Aerosoles o pintura de lata
- Publicidad
- Cadenas largas o con picos
- Pelotas
- Peluches
- Heladeritas
- Animales, salvo perros de servicio
- Computadoras
- Drogas
- Cámaras profesionales
Qué entradas quedan en venta
Las entradas para la Tribuna Olímpica, la Colombes y algunos de los sectores VIP ya se encuentran agotadas. Quedan tickets disponibles en los siguienes lugares:
- VIP Diamante B - $ 7.200
- VIP Platino - $ 5.400
- Campo General - $ 3.400
- Tribuna Ámsterdam - $ 2.700
Las entradas están en venta en Red UTS y los precios no incluyen el costo de servicio.
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